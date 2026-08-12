همزمان با فرارسیدن سالروز شهادت امام رضا (ع)، هشتمین امام شیعیان، قطعه موسیقایی «رضا جانم» با صدای میلاد ابراهیمی منتشر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - قطعه موسیقایی «رضا جانم» با هدف پاسداشت مقام معنوی حضرت علی‌بن موسی‌الرضا (ع) و ابراز ارادت هنرمندان قزوینی به ساحت نورانی امام رئوف تولید شده است.

در این قطعه، میلاد ابراهیمی خوانندگی و آهنگسازی اثر را بر عهده داشته و عبدالرحیم سعیدی‌راد ترانه آن را سروده است. همچنین تنظیم این اثر توسط سعید گلاب انجام شده است.

«رضا جانم» در فضایی معنوی و عاشقانه، دلتنگی و ارادت شیفتگان امام هشتم (ع) را روایت می‌کند و تلاش دارد با بهره‌گیری از شعر و موسیقی، حال و هوای سوگ و محبت رضوی را به مخاطبان منتقل کند.

میلاد ابراهیمی، مسئول واحد موسیقی صداوسیمای مرکز قزوین و کارشناس شعر، موسیقی و سرود معاونت استان‌ها، درباره این اثر گفت: قطعه «رضا جانم» را با عشق و ارادت قلبی به حضرت امام رضا (ع) ساختم؛ اثری که تلاش کردم در آن بخشی از دلدادگی و محبت مردم به امام مهربانی‌ها را به زبان موسیقی بیان کنم.

وی ادامه داد: فکر می‌کنم مهم‌ترین حرف «رضا جانم»، حرف دل است؛ حرف دلی که خیلی از ما در برابر امام رضا (ع) داریم. گاهی یک جمله، یک ملودی یا یک نغمه می‌تواند احساساتی را بیان کند که با کلمات به‌سادگی قابل بیان نیست.

ابراهیمی با اشاره به حال و هوای معنوی این اثر گفت: امیدوارم این قطعه بتواند حال دل مردم را خوب کند و وقتی شنیده می‌شود، یاد امام رضا (ع)، حرم مطهر ایشان و آن حس معنوی و آرامش‌بخش زیارت در ذهن و دل مخاطب زنده شود.

این اثر همزمان با ایام شهادت امام رضا (ع) از رسانه استانی و بستر‌های مرتبط منتشر شده است.