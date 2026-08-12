فرمانده انتظامی میانه از دستگیری فردی خبر داد که در پی اختلاف حساب شخصی و با انگیزه تلافی‌جویانه با در دست داشتن سلاح سرد وارد بخش اورژانس بیمارستان برکت شد و نظم و آرامش کادر درمان و مراجعان را برهم زد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حسن رفیعی اظهار داشت:در پی اعلام وقوع درگیری و برهم زدن نظم در قسمت اورژانس بیمارستان برکت میانه مامور انتظامی مستقر در بیمارستان بلافاصله وارد عمل شده و با حضور عوامل گشت کلانتری ۱۲ فرد مورد نظر دستگیر شد.

وی افزود:در بازرسی از متهم و خودرو وی چند قبضه سلاح سرد کشف و ضبط و متهم برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی میانه ادامه داد:با هماهنگی مقام قضایی و در راستای اصلاح رفتار و جبران اقدام انجام شده، متهم مجدداً به بیمارستان هدایت و ضمن عذرخواهی از کادر درمان، بابت برهم زدن نظم عمومی و ایجاد مزاحمت برای کارکنان و مراجعان ابراز پشیمانی کرد.

 

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منبع:خبرگزاری صدا وسیما

برچسب ها: دستگیری ضارب ، فرمانده انتظامی
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