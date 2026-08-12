باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حسن رفیعی اظهار داشت:در پی اعلام وقوع درگیری و برهم زدن نظم در قسمت اورژانس بیمارستان برکت میانه مامور انتظامی مستقر در بیمارستان بلافاصله وارد عمل شده و با حضور عوامل گشت کلانتری ۱۲ فرد مورد نظر دستگیر شد.

وی افزود:در بازرسی از متهم و خودرو وی چند قبضه سلاح سرد کشف و ضبط و متهم برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی میانه ادامه داد:با هماهنگی مقام قضایی و در راستای اصلاح رفتار و جبران اقدام انجام شده، متهم مجدداً به بیمارستان هدایت و ضمن عذرخواهی از کادر درمان، بابت برهم زدن نظم عمومی و ایجاد مزاحمت برای کارکنان و مراجعان ابراز پشیمانی کرد.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما