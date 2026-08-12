باشگاه خبرنگاران جوان - با آغاز ماه ربیعالاول، رادیو آوا با برنامههای تازهای همراه مخاطبان خواهد بود. در این خصوص با محمد حسن ارجمندی، مدیر تولید و تأمین رادیو آوا، گفتوگویی انجام دادیم.
- آقای ارجمندی، رادیو آوا در ماه ربیعالاول چه برنامههای تازهای برای مخاطبان تدارک دیده است؟
ماه ربیعالاول فرصت مناسبی است تا در کنار برنامههای همیشگی، آثار تازهای را با محوریت موسیقی، ادبیات و هنر روی آنتن ببریم. در این دوره دو برنامه «آوای فیلم» و «حافظخوانی» با رویکردی متفاوت به جدول پخش رادیو آوا اضافه شدهاند.
- درباره «آوای فیلم» بیشتر توضیح دهید.
«آوای فیلم» برنامهای برای علاقهمندان به سینما و موسیقی است که سه روز در هفته پخش میشود. در این برنامه، موسیقی متن فیلمهای ماندگار ایرانی و جهان و موسیقی سریالهای خاطرهانگیز ایرانی معرفی و بررسی میشود. هدف این است که مخاطب علاوه بر شنیدن موسیقی، با آهنگساز، فضای اثر و نقش موسیقی در روایت و ماندگاری فیلم نیز آشنا شود. برنامه به تهیهکنندگی و نویسندگی امیرحسین محمودی و با اجرای نگین خواجهنصیر تولید شده است.
- آغاز این برنامه با موسیقی فیلم «محمد رسولالله (ص)» چه دلیلی دارد؟
انتخاب موسیقی موریس ژار برای فیلم «محمد رسولالله (ص)» برای آغاز برنامه، انتخابی معنادار است؛ بهویژه آنکه پخش برنامه با ماه ربیعالاول و ایام میلاد پیامبر اکرم (ص) همزمان شده است.
- و برنامه «حافظخوانی» چه ویژگیای دارد؟
«حافظخوانی» هر شب ساعت ۲۱ پخش میشود و تلاش میکند سنت تفأل به دیوان حافظ را با موسیقی اصیل ایرانی پیوند دهد. در هر قسمت غزلی از حافظ انتخاب و خوانده میشود و سپس آواز یا تصنیفی بر اساس همان غزل پخش خواهد شد. این برنامه به تهیهکنندگی بابک عرفان هاشمی و با اجرای استاد فقید باقر خلیلی و بنده تولید شده است.
- هدف نهایی این برنامهها چیست؟
هدف ما ایجاد لحظاتی شنیدنی، فرهنگی و خاطرهانگیز برای مخاطب و نزدیکتر کردن موسیقی، ادبیات و هنر به زندگی روزمره مردم است.