باشگاه خبرنگاران جوان - بررسی‌های میدانی در کرانه باختری نشان می‌دهد گروهی از نوجوانان شهرک‌نشین در حملات علیه روستا‌ها و تجمعات فلسطینی نقش دارند؛ آنها ابتدا در محل حاضر می‌شوند، اقدام به ایجاد رعب و تهدید می‌کنند و سپس نیرو‌های ارتش اسرائیل در صحنه ظاهر می‌شوند. برخی از این نوجوانان به‌عنوان افراد سرکش یا دارای مشکلات آموزشی معرفی شده‌اند و در برنامه‌هایی تحت حمایت نهاد‌های اسرائیلی، فعالیت‌هایی در مناطق کوهستانی کرانه باختری انجام می‌دهند.

برخی رهبران شهرک‌نشین نیز از نوجوانان برای حضور در تپه‌ها و مقابله با فلسطینیان استفاده می‌کنند؛ در حالی که حضور آنها به دلیل سن پایین، می‌تواند مسئولیت و پیگرد را پیچیده‌تر کند. اسناد و تصاویر منتشرشده همچنین از آموزش این نوجوانان برای حمله و کنترل مناطق در کنار افرادی مرتبط با ارتش اسرائیل حکایت دارد؛ روندی که نقش آنها را از حضور غیررسمی به بخشی از سازوکار اعمال فشار و خشونت در کرانه باختری نزدیک می‌کند.