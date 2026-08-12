فرمانده انتظامی زابل گفت: در نتیجه اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در این شهرستان، ۹۰ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز جمع آوری و ۸ قبضه سلاح غیرمجاز نیز کشف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ، سرهنگ حسینعلی سنچولی گفت: اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی با هدف مبارزه قاطع با سارقان و مخلان نظم و امنیت در بازده زمانی ۷ روزه با اقتدار کامل توسط پلیس به اجرا در آمد.

فرمانده انتظامی شهرستان زابل افزود: ماموران پلیس با رصد و اشراف اطلاعاتی توانستند تعداد ۱۲ نفر خرده فروش مواد مخدر، ۷ نفر مجلوبین متواری با سوابق متعدد، ۹۰ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز،۴۲ نفر معتاد متجاهر و ۱۹ نفر سارق را دستگیر که ۱۵ فقره انواع سرقت شامل لوازم منزل، مغازه، مشاعات ساختمانی و سیم و کابل برق کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان زابل با بیان این مطلب که در این طرح تعداد ۶۵دستگاه خودرو و موتورسیکلت نیز با داشتن انواع تخلفات توقیف و روانه پارکینگ شدند،خاطر نشان کرد: مقدار ۵ کیلو و ۷۰۰ گرم موادمخدر و ۸ قبضه سلاح غیرمجاز نیز کشف شد.

منبع فراجا