فرمانده انتظامی زابل گفت: در نتیجه اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در این شهرستان، ۹۰ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز جمع آوری و ۸ قبضه سلاح غیرمجاز نیز کشف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ، سرهنگ حسینعلی سنچولی  گفت: اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی با هدف مبارزه قاطع با سارقان و مخلان نظم و امنیت در بازده زمانی ۷ روزه با اقتدار کامل توسط پلیس به اجرا در آمد.

فرمانده انتظامی شهرستان زابل افزود: ماموران پلیس با رصد و اشراف اطلاعاتی توانستند تعداد ۱۲ نفر خرده فروش مواد مخدر، ۷ نفر مجلوبین متواری با سوابق متعدد، ۹۰ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز،۴۲ نفر معتاد متجاهر و ۱۹ نفر سارق را دستگیر که ۱۵ فقره انواع سرقت شامل لوازم منزل، مغازه، مشاعات ساختمانی و سیم و کابل برق کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان زابل با بیان این مطلب که در این طرح تعداد ۶۵دستگاه خودرو و موتورسیکلت نیز با داشتن انواع تخلفات توقیف و روانه پارکینگ شدند،خاطر نشان کرد: مقدار ۵ کیلو و ۷۰۰ گرم موادمخدر و ۸ قبضه سلاح غیرمجاز نیز کشف شد.

منبع فراجا

برچسب ها: فراجا ، اتباع بیگانه
خبرهای مرتبط
دستگیری ۱۸ سرشبکه فعال نگهداری اتباع بیگانه غیرمجاز در نصرت آباد زاهدان
تبعه خارجی غیرمجاز در خاش دستگیر شدند
۱۴۵نفر اتباع بیگانه غیر مجاز در سراوان دستگیر شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مسئولان برای تامین امنیت پایدار سیستان و بلوچستان تلاش بیشتری کنند
آخرین اخبار
مسئولان برای تامین امنیت پایدار سیستان و بلوچستان تلاش بیشتری کنند
طوفان شدید با سرعت ۱۱۵ کیلومتر بر ساعت زابل را درنوردید
مقابله قاطع با جرائم، اولویت انتظامی در سیستان و بلوچستان است