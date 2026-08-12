باشگاه خبرنگاران جوان - مردم مومن و خداجوی گیلان در سوگ نبی اکرم (ص) و سبط اکبرش از صبح امروز (چهارشنبه ۲۱ مرداد مصادف با ۲۸ صفر ماه) در شهر‌ها و روستا‌های این استان به خیابان‌ها رفتند و دسته‌های عزاداری برپا کردند.

امروز سالروز رحلت پیامبری است که با طلوع رسالتش، تاریکی جهل را کنار زد و پیام توحید، رحمت و کرامت را به جهانیان رساند، همچنین سالروز شهادت امامی است که صلح را نه از سر سازش که برای صیانت از حقیقت و حفظ انسجام امت اسلامی برگزید؛ کریم اهل بیت علیهم السلام نماد صبر، عقلانیت و کرامت است.

خیابان‌ها، مساجد و تکایای گیلان امروز میزبان عزادارانی بود که با قلبی مملو از عشق به خاندان عصمت و طهارت و رهبر شهید انقلاب، در فقدان پیامبر نور و رحمت و سبط اکبرش سوگواری کردند.

امروز مراسم عزاداری، سخنرانی و نوحه خوانی دهه پایانی ماه صفر در مسجد حضرت ابوالفضل العباس (ع) بندر کیاشهر با حضور اهالی ولایتمدار و انقلابی و بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج برادران و خواهران کوی امام خمینی (ره) این شهر برگزار شد.

هیئت عاشقان ثارالله رزمندگان اسلام بندر انزلی هم در سالروز رحلت شهادت گونه حضرت پیامبر (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) از مسجد گلشن تا میدان امام خمینی (ره) این شهرستان دسته‌های سینه زنی برپا کردند.

جمعی از مسئولان و مردم ولایتمدار بخش پره سر شهرستان رضوانشهر هم با برپایی هیئت و دسته‌های عزاداری همزمان با فرا رسیدن سالروز رحلت جانسوز پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) سوگواری کردند.

در شهرستان خمام نیز به مناسبت شهادت پیامبر اکرم (ص) امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) دسته‌های عزاداری با حضور نیرو‌های مسلح و مردم غیور و ولایی این منطقه برپا شد.

آستارا نیز در سالروز رحلت رسول مهربانی‌ها غرق ماتم و عزا شد

همزمان با سالروز رحلت پیامبر رحمت و خوبی‌ها حضرت محمد (ص) و سالروز شهادت امام حسن مجتبی (ع) آیین عزاداری خیابانی از مقابل سپاه ناحیه آستارا تا مسجد محمد رسول الله (ص) این شهرستان برگزار شد.

مراسم هیئت عزاداری رحلت نبی مکرم اسلام (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) با حضور پرشور عاشقان اهل‌بیت علیهم‌السلام در شهر شفت نیز برپا شد.

هیئت سوگواری مردم ماسال هم به مناسبت سالروز رحلت پیامبر اسلام (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) برگزار شد.

برگزاری آیین سنتی «علم واچینی» در لاهیجان

شب گذشته هم همزمان با شب رحلت جانسوز پیامبر اکرم (ص) و شهادت مظلومانه امام حسن مجتبی (ع)، مراسم عزاداری و آیین سنتی «علم واچینی» در مسجد امام حسین (ع) لاشیدان حکومتی لاهیجان برگزار شد.