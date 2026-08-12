هیئت فوتبال استان تهران در خصوص به کارگیری روسای کمیته‌ها و دپارتمان‌ها بیانیه‌ای صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی هیئت فوتبال استان تهران ضمن رد برخی ادعاها و مطالب منتشره نادرست و مغرضانه در فضای مجازی درباره نحوه به کارگیری مسئولان کمیته‌ها و دپارتمان‌ها تاکید می‌کند که همه مسئولان کمیته ها و دپارتمان ها بر اساس مصوبات هیئت رئیسه، آیین نامه‌ها، دستورالعمل های مربوط و به ویژه اساسنامه مشغول به فعالیت هستند و به کار گیری این افراد هیچ مغایرتی با قوانین ندارد.

بدیهی است انتشار مطالب خلاف واقع، اتهام زنی و فضاسازی علیه منصوبین هیئت فوتبال که قطعا فاقد وجاهت است و مانع تراشی در مسیر رشد و توسعه فوتبال استان تهران تلقی می شود، از طریق واحد حقوقی و وکلای مربوطه به طور مجدانه پیگیری خواهد شد.

بخش حقوقی هیئت فوتبال استان تهران حسب دستور سید میرشاد ماجدی، ریاست هیئت، ضمن رصدفضای مجازی و مستندسازی این موارد، اقدامات قانونی لازم را برای صیانت از حقوق مسئولان زحمت کش این هیئت انجام خواهد داد و در همین راستا، پرونده‌هایی نیز تشکیل شده است.

برچسب ها: هیئت فوتبال استان تهران ، میرشاد ماجدی
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