باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی روز چهارشنبه در سفر به سمنان و در حاشیه زیارت از آستان مقدس حضرت یحییبنموسی(ع) و ادای احترام به شهدا، در گفت و گو با خبرنگاران، با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای آغاز سال تحصیلی بیان کرد: موضوع بازگشایی مدارس پروژهای بزرگ و گسترده است و بیش از ۱۵۰ برنامه برای آن در حال رصد و پیگیری است.
وی افزود: از مهر سال گذشته برنامهریزی برای آغاز سال تحصیلی آینده را آغاز کردیم و بهصورت هفتگی روند اجرای برنامهها بررسی شد که خوشبختانه همه امور به خوبی پیش میرود.
وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر آمادگی کشور برای بازگشایی مدارس گفت: آمادگی کامل برای یک بازگشایی آرام، کمدغدغه و حضوری در همه استانها وجود دارد.
وی با قدردانی از استانداران و مجموعههای آموزش و پرورش استانها، از سمنان به عنوان یکی از استانهای موفق در حوزه توسعه عدالت آموزشی، آمادهسازی فضاهای آموزشی و جمعبندی پرونده امتحانات نهایی سال گذشته یاد کرد.
بسیج دستگاهها برای رفع مشکلات احتمالی
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: در ماه آینده شورای آموزش و پرورش استانها و استانداران باید همه دستگاهها را برای کمک به آموزش و پرورش پای کار بیاورند تا اگر اشکال یا نقصی در حوزههای سختافزاری، نرمافزاری و نیروی انسانی وجود دارد، برطرف شود.
وی ابراز امیدواری کرد: مشکل خاصی در روند بازگشایی مدارس ایجاد نشود و امید است با وجود شرایط سخت کشور، بتوانیم سال تحصیلی خوبی را آغاز کنیم.
با حضور دانشآموزان جامعه زنده میشود
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت آغاز سال تحصیلی اظهار کرد: با حضور دانشآموزان، جامعه زنده میشود و خانوادهها بهترین سرمایههای خود را در اختیار مدارس قرار میدهند.
وی افزود: با آغاز ماه مهر، فضای شور، نشاط، شادی و شعف در جامعه شکل میگیرد و تربیت، آموزش، یادگیری و رشد جامعه در مدارس رقم میخورد.
وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: همه باید برای این موضوع کمک کنند؛ خانوادهها، دانشآموزان، دستگاههای اجرایی و آموزش و پرورش، چرا که آموزش و پرورش متعلق به همه دستگاههاست.
خبرهای خوبی برای فرهنگیان در پیش است
در ادامه برنامه استقبال از وزیر آموزش و پرورش، یکی از معلمان با اشاره به مشکلات معیشتی فرهنگیان خطاب به وزیر آموزش و پرورش گفت که با وجود تعهد معلمان به کشور و نظام، وضعیت معیشتی آنان مناسب نیست.
این معلم با تاکید بر اینکه فرهنگیان نباید دغدغه معیشت داشته باشد، خواستار توجه بیشتر به وضعیت اقتصادی فرهنگیان شد.
وزیر آموزش و پرورش در پاسخ با اشاره به شرایط سخت کشور گفت که «آقای دکتر پزشکیان نیز به این موضوع اشاره کردهاند»، اما شرایط کشور سخت است و اظهار امیدواری کرد در آینده خبرهای خوبی در پیش است.
منبع:ایرنا