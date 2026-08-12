در پی افزایش تصادفات منجر به فوت و شکایت های پیاپی مردمی از رانندگان حادثه ساز ۳۲ دستگاه خودرو با تخلفات متعدد توقیف شدند.

بااشگاه خبرنگاران جوان - پلیس راهور استان قم اعلام کرد:در پی افزایش تصادفات منجر به فوت و شکایت های پیاپی مردمی از رانندگان حادثه ساز در دو ماه اخیر؛ دیشب ۳۲ دستگاه خودرو با تخلفات : سرعت و حرکات نمایشی و لایی کشی، رانندگی فاقد گواهینامه، آلودگی صوتی اگزوز و چراغ های زنون و دور دورهای شبانه در بلوارهای غدیر، کبیری، کریمی و بروجردی توقیف شدند. 

 همچنین رئیس پلیس راهور استان قم به متخلفین هشدار داد؛ این طرح تا بازگرداندن امنیت و ایمنی در سطح شهر و همچنین ایجاد آسودگی خاطر برای خانواده ها از جمله عابرین و سایر رانندگانی که ایمنی و قوانین را رعایت می‌نمایند ادامه خواهد داشت.

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برچسب ها: تخلفات حادثه ساز ، پلیس راهور
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