قیمت جهانی طلا روز چهارشنبه نزدیک به یک درصد افزایش یافت و به ۴۴۰۶ دلار در هر اونس رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - قیمت طلا روز چهارشنبه نزدیک به ۱ درصد افزایش یافت که تحت تاثیر کاهش پیش‌بینی‌ها در مورد افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه آینده بود، چرا که سرمایه‌گذاران منتظر داده‌های کلیدی تورم آمریکا هستند که می‌تواند انتظارات از سیاست‌های پولی را تغییر دهد.

قیمت طلا در معاملات لحظه‌ای تا ساعت ۰۳:۳۰ به وقت گرینویچ ۰.۹ درصد افزایش یافت و به ۴۴۰۶.۳۴ دلار در هر اونس رسید. قیمت طلای آمریکا برای تحویل در ماه دسامبر با ۰.۶ درصد افزایش به ۴۴۶۶.۷۰ دلار رسید.

طلا روز سه‌شنبه به بالاترین سطح خود در ۱۰ هفته گذشته رسید. در این زمینه، کلوین وانگ، تحلیلگر ارشد بازار در OANDA، گفت: «عامل اصلی برای طلا، کاهش انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو است.»

طلا روز جمعه پس از انتشار داده‌های ضعیف‌تر از حد انتظار اشتغال که باعث شد معامله‌گران شرط‌بندی خود را روی افزایش نرخ بهره آمریکا کاهش دهند، بزرگترین افزایش هفتگی خود را از ژانویه ثبت کرد.

طبق ابزار فدواچ گروه CME، معامله‌گران اکنون انتظار ۵۰ درصد احتمال افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر را دارند، که نسبت به ۶۰ درصد قبل از گزارش مشاغل، کاهش یافته است.

در مورد سایر فلزات گرانبها، نقره در معاملات نقدی ۱.۲ درصد افزایش یافت و به ۶۵.۴۶ دلار در هر اونس رسید که پایین‌تر از بالاترین سطح خود از ۲۲ ژوئن است که روز سه‌شنبه به آن رسیده بود. پلاتین با ۰.۶ درصد افزایش به ۱۷۵۴.۱۰ دلار و پالادیوم با ۰.۸ درصد افزایش به ۱۳۷۰.۸۶ دلار رسید.

منبع: المیادین

برچسب ها: قیمت طلا ، طلای جهان
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۶ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
قیمت رمز ارز طلا ریال دیجیتال فعلا ثابت هست روی سیستم خودم ! هر 10 گرم طلا ریال دیجیتال 32000 دلار آمریکا !
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Iran (Islamic Republic of)
آقای سید مهدی عابددی یان زیدی
۱۵:۴۹ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
قیمت طلا به اوج قیمت رفته وپیشنهاد از این هرگرم طلا افزایش نمی یابد زنان دخترها باهمدیگر مهریه خودرا از مردان خود بگیرند تا قیمت طلا کاهش نیافت .زنان بجای اینکه طلا ارز مهریه دریافت کنند بجایش خانه مغازه زمین ویلا فروشگاه باغ هرچی شوهر از خود دارد بگیرند .
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