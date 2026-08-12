باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان پیش از ظهر امروز (چهارشنبه،۲۱ مرداد) در گفت وگوی تلفنی با خانم سانائه تاکایچی، نخست وزیر ژاپن ضمن تشکر از دیدگاه‌های مثبت ژاپن نسبت به ضرورت توقف جنگ، گفت: ایران به هیچ وجه دنبال ناآرامی در منطقه نبوده و آمریکا و رژیم صهیونیستی با تجاوز به ایران و ترور رهبر انقلاب اسلامی و شهادت جمع کثیری از غیرنظامیان از جمله دانش‌آموزان میناب و تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی موجب برهم زدن صلح و ثبات در منطقه شده‌اند.

رئیس جمهور با بیان اینکه ایران به هیچ وجه خارج از قوانین بین‌المللی عمل نکرده و همواره برای بهبود روابط با همسایگان تلاش کرده است، ابراز امیدواری کرد که تلاش‌های دیپلماتیک ژاپن برای برقراری صلح و ثبات در منطقه ثمربخش بوده و مانع از جنایت و جنگ‌افروزی قدرت‌های متجاوز در منطقه شود.

توکیو از روش‌های دیپلماتیک برای پایان جنگ حمایت می‌کند

خانم سانائه تاکایچی، نخست وزیر ژاپن نیز در این گفت‌و‌گو بر حمایت توکیو از روش‌های دیپلماتیک برای پایان جنگ تاکید کرد و آن را در راستای منافع بلند مدت ایران و منطقه دانست.

تاکئه چی با استقبال از پیشرفت مذاکرات بین ایران و عمان در خصوص تنگه هرمز ابراز امیدواری کرد: با اتمام موفقیت‌آمیز مذاکرات، مسیر تردد از تنگه هرمز هر چه سریعتر بازگشایی شود.

نخست وزیر ژاپن همچنین از رئیس‌جمهور کشورمان تقاضا کرد تا از نفوذ ایران برای جلوگیری از افزایش تنش در باب المندب استفاده کند.

در این تماس تلفنی، سران دو کشور اراده خود را برای تداوم گفت‌و‌گو‌ها و توسعه روابط تاریخی دو ملت مورد تاکید قرار دادند.

منبع: ریاست جمهوری