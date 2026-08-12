رئیس جمهور در گفت‌و‌گو تلفنی با نخست وزیر ژاپن تاکید کرد: ایران به هیچ وجه خارج از قوانین بین‌المللی عمل نکرده و همواره برای بهبود روابط با همسایگان تلاش کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان پیش از ظهر امروز (چهارشنبه،۲۱ مرداد) در گفت وگوی تلفنی با خانم سانائه تاکایچی، نخست وزیر ژاپن ضمن تشکر از دیدگاه‌های مثبت ژاپن نسبت به ضرورت توقف جنگ، گفت: ایران به هیچ وجه دنبال ناآرامی در منطقه نبوده و آمریکا و رژیم صهیونیستی با تجاوز به ایران و ترور رهبر انقلاب اسلامی و شهادت جمع کثیری از غیرنظامیان از جمله دانش‌آموزان میناب و تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی موجب برهم زدن صلح و ثبات در منطقه شده‌اند.

رئیس جمهور با بیان اینکه ایران به هیچ وجه خارج از قوانین بین‌المللی عمل نکرده و همواره برای بهبود روابط با همسایگان تلاش کرده است، ابراز امیدواری کرد که تلاش‌های دیپلماتیک ژاپن برای برقراری صلح و ثبات در منطقه ثمربخش بوده و مانع از جنایت و جنگ‌افروزی قدرت‌های متجاوز در منطقه شود.

توکیو از روش‌های دیپلماتیک برای پایان جنگ حمایت می‌کند

خانم سانائه تاکایچی، نخست وزیر ژاپن نیز در این گفت‌و‌گو بر حمایت توکیو از روش‌های دیپلماتیک برای پایان جنگ تاکید کرد و آن را در راستای منافع بلند مدت ایران و منطقه دانست.

تاکئه چی با استقبال از پیشرفت مذاکرات بین ایران و عمان در خصوص تنگه هرمز ابراز امیدواری کرد: با اتمام موفقیت‌آمیز مذاکرات، مسیر تردد از تنگه هرمز هر چه سریعتر بازگشایی شود.

نخست وزیر ژاپن همچنین از رئیس‌جمهور کشورمان تقاضا کرد تا از نفوذ ایران برای جلوگیری از افزایش تنش در باب المندب استفاده کند.

در این تماس تلفنی، سران دو کشور اراده خود را برای تداوم گفت‌و‌گو‌ها و توسعه روابط تاریخی دو ملت مورد تاکید قرار دادند.

منبع: ریاست جمهوری

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، رئیس جمهوری ، نخست وزیر ژاپن
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۸
در انتظار بررسی: ۰
Germany
ناشناس
۲۲:۱۷ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
قوانین بین‌المللی کیلو چند؟
قوانین بین‌المللی ابزارهای در دست چند قدرت در مقابل کشورهای ضعیف
نه برای خودشان
۰
۱
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Armenia
ناشناس
۲۱:۵۴ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
با بی حجابی بشدت برخورد کنید تمامی کافه های کشور را پلمب و جریمه کنید
۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۰ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
حمله آمریکا و اسرائیل علیه ایران خلاف قوانین بین‌المللی است
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۹ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
آمریکا جنایتکار و رژیم صهیونیستی جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر از سال 2001 تاکنون عامل اصلی جنگ و ناامنی منطقه هستند.
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۹ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
خارج از قوانین بین‌المللی عمل کردن برای دیگران خوب است (تجاوز به ایران ، شهادت شهروندان ایران ، خصارت به زیر ساخت خا و ..)
اما همیشه ما باید درست عمل بکنیم
عنین ژاپن ، همیشه بر علیه ایران و خلاف قوانین بین الملل بر علیه ایران بوده
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۷ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
تنگه هرمز تا پذیرش شروط ایران از طرف آمریکایی همچنان بسته است
۲
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۳ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
تنگه هرمز تحت کنترل و مدیریت ایران است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۱ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
آمریکا جنایتکار و رژیم صهیونیستی جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر عامل اصلی جنگ و ناامنی منطقه هستند
۲
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۷ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
تنگه هرمز تا پذیرش شروط ایران از طرف آمریکایی همچنان بسته است
۲
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۲ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
آمریکایی‌ها هر روز بیشتر به شکست در جنگ علیه ایران باور دارند
۲
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۳ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
کدوم قوانین،همونی که امریکانوشته
۲
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۸ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
نمی دانم این دولت چرا عاشق ژاپن شده همیشه هم مارا محکوم کرده
کی ازعادت خود برمی دارند عراقچی اولین سفر خارجی ژاپن سفر کرد چه حاصلی داشت
پزشکیان بجای ژاپن بارئیس جمهورچین تماس بگیرد یا باپوتین تماس بگیرد
بخدا ماندم ازتماسهای بیخوداین دولت
مگر قرار نبود اقای قالیباف بچین سفر بکند نکند دولت سنگ اندازی میکند
۳
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۰ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
عملکرد دستگاه دیپلماسی کشورمان هیچ فایده ای، نتیجه ای، سودی و ارزشی برای مردم ایران و کشور ایران ندارد و از سال 1392 تاکنون هم نداشته است
۲
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۴ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
ترامپ جنایتکار حق دخالت و مداخله در تنگه هرمز را ندارد
آمریکا جنایتکار خارج از قوانین بین المللی عمل کرده است چون به خاطر که بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد از خرداد ماه سال 1404 تاکنون هزاران بار به کشورمان تجاوز و حمله کرده است و هم مردم عادی ایران را بمباران قتل عام کرده است و مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده است و باید محاکمه و مجازات شود.
۲
۳
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Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۶:۳۳ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
عامل بر هم زننده قوانین بین المللی امریکاست
اگر امریکا هر کار دلش بخواهد میکند
اگر سازمان ملل یکجانبه عمل بکند
ما هم هرکار دلمان بخواهد می کنیم
تمام
۲
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۰ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
اعتراف دیپلمات سابق آمریکایی؛ ایران برای همیشه کنترل تنگه هرمز را در دست خواهد داشت
۲
۱
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۱۲
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