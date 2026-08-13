رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: برآوردها حاکی از آن است که تولید تخم مرغ مرداد به ۱۰۵ هزار تن رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حمیدرضا کاشانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: در حال حاضر قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری ۲۳۰ هزار تومان است که ۳۸ تا ۴۰ هزار تومان با قیمت تمام شده واقعی اختلاف دارد.

به گفته وی، با توجه به قیمت تخم مرغ درب مرغداری، نرخ منطقی هر کیلو تخم مرغ برای مصرف کننده ۲۸۰ تا ۲۹۰ هزار تومان است‌.

کاشانی از ثبات قیمت تخم مرغ در بازار خبر داد و افزود: با پایان ایام محرم و صفر، تقاضا برای خرید تخم‌مرغ افزایش می یابد که براین اساس مشکلی در تامین نداریم.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن با اشاره به روند افزایشی تولید تخم مرغ از شهریور بیان کرد: افزایش تولید تخم مرغ به میزان مصرف است که براین اساس دغدغه ای برای تولید نداریم و تنها نگرانیم که افزایش تولید در ماه های آتی منجر به کاهش قیمت و زیان مرغداران شود.

وی تولید تخم مرغ در مرداد را ۱۰۵ هزار تن برآورد کرد و گفت: در گذشته صادرات و تنظیم بازار در اختیار اتحادیه بود، اما طی ۷ و ۸ ماه اخیر وزارت جهاد در دست گرفته است. -