رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: برآوردها حاکی از آن است که تولید تخم مرغ مرداد به ۱۰۵ هزار تن رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حمیدرضا کاشانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: در حال حاضر قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری ۲۳۰ هزار تومان است که ۳۸ تا ۴۰ هزار تومان با قیمت تمام شده واقعی اختلاف دارد.

به گفته وی، با توجه به قیمت تخم مرغ درب مرغداری، نرخ منطقی هر کیلو تخم مرغ برای مصرف کننده ۲۸۰ تا ۲۹۰ هزار تومان است‌.

کاشانی از ثبات قیمت تخم مرغ در بازار خبر داد و افزود: با پایان ایام محرم و صفر، تقاضا برای خرید تخم‌مرغ افزایش می یابد که براین اساس مشکلی در تامین نداریم.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن با اشاره به روند افزایشی تولید تخم مرغ از شهریور بیان کرد: افزایش تولید تخم مرغ به میزان مصرف است که براین اساس دغدغه ای برای تولید نداریم و تنها نگرانیم که افزایش تولید در ماه های آتی منجر به کاهش قیمت و زیان مرغداران شود.

وی تولید تخم مرغ در مرداد را ۱۰۵ هزار تن برآورد کرد و گفت: در گذشته صادرات و تنظیم بازار در اختیار اتحادیه بود، اما طی ۷ و ۸ ماه اخیر وزارت جهاد در دست گرفته است. -

برچسب ها: تولید تخم مرغ ، بازار تخم مرغ ، صادرات تخم مرغ
خبرهای مرتبط
تولید سالانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن تخم مرغ در کشور
پتانسیل صادرات بیش از ۲۰۰ هزار تن تخم مرغ به بازار‌های هدف داریم
مشکلی در تامین و تولید تخم مرغ نداریم/پیش بینی تولید ۹۵ هزار تن تخم مرغ در مرداد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۸ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
مردم باید روزی یه تخم مرغ بخورن تا کمتر گوشت بخورن و سر حیوونای بیچاره رو به باد بدن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۱ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
نباید زیادی چبزی رو تولید کرد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۱۲:۴۳ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
تا زمانی که چند مدیر کل و حتی وزیر مربوطه شریک در چندین مرغداری میباشد .قیمت مرغ و تخم مرغ درست نمیشود...
۰
۲
پاسخ دادن
تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی برای جایگزینی خودروهای فرسوده
نسخه دولت برای ناترازی بنزین چیست؟ از سهمیه ۱۲۰ لیتری تا بازار توافقی
افزایش ۱۸ درصدی تراز تجاری ایران با اوراسیا/ راه‌اندازی مسیر ریلی ایران به چین
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۲۳ مرداد
بورس در آستانه رسیدن به ارتفاع ۶ میلیون واحد؛ صعود ادامه‌دار یا استراحت در مسیر؟
از ۳ هزار آزمایشگاه تا ۲۵۰ شرکت بازرسی؛ زنجیره اطمینان‌بخشی استاندارد در کشور
ظرفیت‌های نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا پایان تابستان از ۷ هزار مگاوات عبور می‌کند
مسافران فاقد بلیت در سامانه سپاس در فهرست انتظار قرار گیرند
تسهیل صادرات و ترانزیت در دستور کار ایران و افغانستان
کاهش ۳۰ درصدی ناترازی برق با توسعه تولید و مدیریت مصرف
آخرین اخبار
شمارش معکوس برای بازگشایی مرکز مبادلات تجاری مشترک ایران و ترکیه/ اصلاح رویه‌های کوله بری در مناطق آزاد
آماده‌باش ۱۶۰۰ دستگاه اتوبوس برای جابه‌جایی زائران در مشهد مقدس
پیشرفت ۵۱ درصدی پروژه‌های انبوه‌سازی نهضت ملی مسکن/ ۹۲۰ هزار واحد در حال اجرا
خام فروشی یکی از موانع سد راه توسعه صادرات زعفران
کاهش ۲ میلیون تنی میزان خرید نسبت به تولید گندم
تولید شیر خشک نوزاد از مصرف پیشی گرفت
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۲۳ مرداد
از رکوردشکنی شاخص کل بورس تا ورود نقدینگی حقیقی‌ها در هفته کاری که گذشت
کاهش ۳۰ درصدی ناترازی برق با توسعه تولید و مدیریت مصرف
نسخه دولت برای ناترازی بنزین چیست؟ از سهمیه ۱۲۰ لیتری تا بازار توافقی
تسهیل صادرات و ترانزیت در دستور کار ایران و افغانستان
تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی برای جایگزینی خودروهای فرسوده
افزایش ۱۸ درصدی تراز تجاری ایران با اوراسیا/ راه‌اندازی مسیر ریلی ایران به چین
مسافران فاقد بلیت در سامانه سپاس در فهرست انتظار قرار گیرند
ظرفیت‌های نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا پایان تابستان از ۷ هزار مگاوات عبور می‌کند
بورس در آستانه رسیدن به ارتفاع ۶ میلیون واحد؛ صعود ادامه‌دار یا استراحت در مسیر؟
از ۳ هزار آزمایشگاه تا ۲۵۰ شرکت بازرسی؛ زنجیره اطمینان‌بخشی استاندارد در کشور
هر تغییری در قیمت بنزین از قبل به اطلاع مردم می‌رسد / ۱۴ میلیون لیتر در هر روز کمبود بنزین داریم +فیلم
بارش باران در برخی از نواحی غرب و شمال غرب کشور طی فردا
ترافیک سنگین در محورهای شمالی و تهران
واریز تدریجی ۱۱۰ همت دیگر به گندم‌کاران از امروز تا ۲۵ مردادماه
تأکید ایران و روسیه بر توسعه همکاری‌های مالی، سرمایه‌گذاری و سازوکارهای پرداخت
سرمایه‌گذاری ۵ همتی در بزرگ‌ترین باغ پسته و گردوی غرب آسیا