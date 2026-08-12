مدیر حج و زیارت استان کرمان از اعلام آمادگی هزار و ۹۵۰ودیعه گذار حج تمتع استان کرمان برای تشرف در حج ۱۴۰۶ تا امروز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان_ محمدعلی ایرانمنش گفت: تا امروز مورخ ۲۰ مرداد تعداد ۱ هزار و ۹۵۰ ودیعه گذار تشرف به حج تمتع ۱۴۰۶ از سهمیه ۲ هزار و ۹۱ نفری اولیه استان موفق به ثبت اعلام آمادگی خود در سامانه my.haj.ir شده اند.
وی افزود: از این تعداد متقاضی، ۸۰۳ نفر مرد و ۱ هزار و ۱۴۷ نفر زن هستند و تقریبا ۴۵ درصد متقاضیان دارای مدرک تحصیلی دیپلم و دانشگاهی میباشند.
مدیر حج و زیارت استان بیان کرد: بیشترین تقاضای آمادگی واجدین تشرف در روز اول ثبت نام (۲۱ تیر ۱۴۰۵) صورت گرفت.
وی تصریح کرد: زائرین دارای سند ثبت نامی تا ۱۰ دیماه سال ۸۶ میتوانند هم اکنون با مراجعه به سامانه my.haj.ir در ظرفیت باقی مانده پیشثبتنام خود را انجام دهند.
ایرانمنش بیان کرد: در این مرحله متقاضیان هیچ گونه هزینهای را پرداخت نمی کنند و تنها پس از اعلام آمادگی در سامانه، سلامت جسمانی زائرین از سوی پزشکان معاین حج ۱۴۰۶ کنترل خواهد شد.
وی افزود: از تعداد متقاضیان ثبت نامی، ۱ هزارو ۴۹۲ نفر از ودیعه گذاران سال ۱۳۸۶ و ما بقی مربوط به سالهای ۱۳۸۵ به قبل هستند که آمار ثبت نام به تفکیک شهرستانی به شرح ذیل بوده است:
شهرستان کرمان و راور: ۷۰۰
شهرستان رفسنجان: ۴۵۶
شهرستان سیرجان: ۲۱۹
شهرستان زرند: ۲۰۶
شهرستان شهربابک: ۲۰۴
شهرستان بم: ۶۰
شهرستان جیرفت: ۵۵
شهرستان انار: ۵۰
منبع: حج و زیارت استان کرمان