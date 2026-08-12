مدیر حج و زیارت استان کرمان از اعلام آمادگی هزار و ۹۵۰ودیعه گذار حج تمتع استان کرمان برای تشرف در حج ۱۴۰۶ تا امروز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان_ محمدعلی ایرانمنش  گفت: تا امروز مورخ ۲۰ مرداد تعداد ۱ هزار و ۹۵۰ ودیعه گذار تشرف به حج تمتع ۱۴۰۶ از سهمیه ۲ هزار و ۹۱ نفری اولیه استان موفق به ثبت اعلام آمادگی خود در سامانه my.haj.ir شده اند.

وی افزود: از این تعداد متقاضی، ۸۰۳ نفر مرد و ۱ هزار و ۱۴۷ نفر زن هستند و تقریبا ۴۵ درصد متقاضیان دارای مدرک تحصیلی دیپلم و دانشگاهی می‌باشند.

مدیر حج و زیارت استان بیان کرد: بیشترین تقاضای آمادگی واجدین تشرف در روز اول ثبت نام (۲۱ تیر ۱۴۰۵) صورت گرفت.

وی تصریح کرد:  زائرین دارای سند ثبت نامی تا ۱۰ دی‌ماه سال ۸۶ می‌توانند هم اکنون با مراجعه به سامانه my.haj.ir در ظرفیت باقی مانده پیش‌ثبت‌نام خود را انجام دهند.

ایرانمنش بیان کرد: در این مرحله متقاضیان هیچ گونه هزینه‌ای را پرداخت نمی کنند و تنها پس از اعلام آمادگی در سامانه، سلامت جسمانی زائرین از سوی پزشکان معاین حج ۱۴۰۶ کنترل خواهد شد.

وی افزود: از تعداد متقاضیان ثبت نامی، ۱ هزارو ۴۹۲ نفر از ودیعه گذاران سال ۱۳۸۶ و ما بقی مربوط به سال‌های ۱۳۸۵ به قبل هستند که آمار ثبت نام به تفکیک شهرستانی به شرح ذیل بوده است: 

شهرستان کرمان و راور: ۷۰۰
شهرستان رفسنجان: ۴۵۶
شهرستان سیرجان: ۲۱۹
شهرستان زرند: ۲۰۶
شهرستان شهربابک: ۲۰۴
شهرستان بم: ۶۰
شهرستان جیرفت: ۵۵
شهرستان انار: ۵۰

منبع: حج و زیارت استان کرمان 

برچسب ها: حج تمتع ، ودیعه گذاری حج
خبرهای مرتبط
آغاز اعزام زائران کرمانی به حج تمتع
ثبت نام حج تمتع تا پایان بهمن ۱۳۸۶
انتخاب کاروان و قطعی کردن ثبت‌نام حج تمتع سال ۱۴۰۴
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
۱۰ اسکیت‌سوار کرمانی در مسیر تیم ملی فری‌استایل
آخرین اخبار
۱۰ اسکیت‌سوار کرمانی در مسیر تیم ملی فری‌استایل