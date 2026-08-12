جوانترین و مسن‌ترین سرمربی لیگ برتر فوتبال مشخص شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - بیست و ششمین مسابقات لیگ برتر فوتبال در حالی از روز جمعه ۲۳ مرداد ماه آغاز می‌شود که همه تیم‌های لیگ برتری سرمربی ایرانی دارند و علاوه بر این میانگین سنی مربیان هم کاهش پیدا کرده است.

نام مربیان، باشگاه آنها و سن‌شان به این ترتیب است: مهدی تارتار (پرسپولیس/ ۵۴ سال)، سهراب بختیاری‌زاده (استقلال/۵۳ سال)، جواد نکونام (تراکتور/ ۴۶ سال)، محرم نویدکیا (سپاهان/ ۴۴ سال)، مهدی رحمتی (گل‌گهر/۴۴ سال)، سعید اخباری (چادرملو/۴۱ سال)، حمید مطهری (فولاد/۵۲ سال)، رسول خطیبی (فجرسپاسی/۴۸ سال)، فراز کمالوند (خیبر/۵۰ سال)، مازیار زارع (ملوان/۴۲ سال)، امیر خلیفه‌اصل (استقلال‌خوزستان/۴۷ سال)، ساکت الهامی (پیکان/۵۵ سال)، پیروز قربانی (آلومینیوم‌اراک/۴۸ سال)، وحید رضایی (شمس‌آذر/۵۰ سال)، عبدالله ویسی (ذوب‌آهن/۵۵ سال)، مجتبی حسینی (نساجی/۵۳ سال)، قاسم شهبا (مس‌شهربابک/۵۳ سال) و محمد نوری (صنعت‌نفت آبادان/۴۴ سال).

براین اساس سعید اخباری سرمربی چادر ملو با ۴۱ سال و عبدالله ویسی فقط با ۵۵ سال جوانترین و مسن ترین مربیان لیگ به شمار می‌آیند.  

برچسب ها: لیگ برتر فوتبال ، مربیان فوتبال
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