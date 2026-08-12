رئیس سازمان چای از رشد ۱۱ درصدی تولید برگ سبز چای نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: براساس آمار از ابتدای فصل برداشت ۹۲ هزار و ۶۱۸ تن برگ سبز چای از چایکاران خریداری شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حبیب جهان ساز رئیس سازمان چای کشور گفت: براساس آمار از ابتدای فصل برداشت ۹۲ هزار و ۶۱۸ تن با ارزش ۳ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده است.

به گفته وی، ۵۰ هزار و ۹۰۰ تن معادل ۵۵ درصد برگ سبز درجه یک و بیش از ۴۱ هزار و ۷۰۰ تن معادل ۴۵ درصد درجه ۲ است.

جهان ساز از افزایش ۱۱ درصدی تولید برگ سبز چای نسبت به سال قبل خبر داد و افزود: تاکنون ۲۰ هزار و ۸۰۰ تن چای خشک استحصال شده است.

رئیس سازمان چای با بیان اینکه برداشت برگ سبز چای تا مهرماه ادامه دارد، گفت: تاکنون ۲ هزار و ۵۲۶ میلیارد تومان از بهای برگ سبز معادل ۷۵ درصد مطالبات به حساب چایکاران واریز شده است.

وی گفت: امسال پیش بینی می شود که مجموع بهای برگ سبز چای به ۱۳۰ هزار تن برسد که در صورت تحقق ۳۰ هزار تن چای خشک استحصال می شود که این میزان ۳۰ تا ۳۵ درصد نیاز کشور را تامین می کند.