آیت الله حسینی بوشهری گفت:تجربیات ارزشمند دکتر محسن رضایی در میدان‌های جهاد در سال‌های دفاع مقدس و سیاست ورزی و سیاست گذاری در مجمع تشخیص مصلحت نظام، پشتوانه‌ای مؤثر و پیش‌برنده در شرایط حساس کنونی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری در پی انتصاب محسن رضایی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سردار سرلشکر بزرگوار جناب آقای دکتر محسن رضایی (زید عزه الشریف)

سلام علیکم و رحمة الله

انتصاب شایسته جنابعالی به نمایندگی رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی و عهده دار شدن مسئولیت دبیری آن شورا را تبریک می‌گویم و برای شما در آن مسئولیت خطیر آرزوی موفقیت دارم.

تجربیات ارزشمند شما در میدان‌های جهاد در سال‌های دفاع مقدس و سیاست ورزی و سیاست گذاری در مجمع تشخیص مصلحت نظام، پشتوانه‌ای مؤثر و پیش‌برنده در شرایط حساس کنونی برای کشور خواهد بود و امیدوارم حضور شما در آن مجموعه که برخاسته از حسن نظر و اعتماد رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) است، در تأمین مصالح اسلام، انقلاب و تحقق منویات رهبری معظم راهگشا باشد.

دوام توفیقات شما سردار گرانقدر و متعهد را از خداوند متعال خواستارم.

برچسب ها: محسن رضایی ، جامعه مدرسین
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۵ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
خداوند بر توفیقات مراجع و علمای بیدار بیفزاید !
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