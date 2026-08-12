باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری در پی انتصاب محسن رضایی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سردار سرلشکر بزرگوار جناب آقای دکتر محسن رضایی (زید عزه الشریف)

سلام علیکم و رحمة الله

انتصاب شایسته جنابعالی به نمایندگی رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی و عهده دار شدن مسئولیت دبیری آن شورا را تبریک می‌گویم و برای شما در آن مسئولیت خطیر آرزوی موفقیت دارم.

تجربیات ارزشمند شما در میدان‌های جهاد در سال‌های دفاع مقدس و سیاست ورزی و سیاست گذاری در مجمع تشخیص مصلحت نظام، پشتوانه‌ای مؤثر و پیش‌برنده در شرایط حساس کنونی برای کشور خواهد بود و امیدوارم حضور شما در آن مجموعه که برخاسته از حسن نظر و اعتماد رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) است، در تأمین مصالح اسلام، انقلاب و تحقق منویات رهبری معظم راهگشا باشد.

دوام توفیقات شما سردار گرانقدر و متعهد را از خداوند متعال خواستارم.