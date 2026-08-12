باشگاه خبرنگاران جوان - دریای خزر فقط یک پهنه آبی نیست بلکه لذت خوش حضور در کنار آن برای هر ایرانی که حداقل یکبار روی شنهای ساحل این دریا قدم زده یا در آبِ لاجوردی آن شنا کرده، خاطره شیرینی است که هیچگاه فراموش نمیشود.
در سال ۱۳۸۲ کشورهای ساحلی دریای خزر با امضای کنوانسیون چارچوبی حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر (کنوانسیون تهران) گام مهمی در همکاریهای زیست محیطی خزر برداشتند. سالروز لازم الاجرا شدن این کنوانسیون در تاریخ ۲۱ مردادماه ۱۳۸۵، با باور مشترک به حفظ این دریا برای آیندگان و جلب توجه جهانیان به زیست بوم شکنده آن، روز بینالمللی خزر نامیده شد.
برای بسیاری از ما خزر نشینان، روز ملی دریای خزر فقط یک مناسبت یکروزه نیست بلکه هر صبح و شام قدم زدن در کنار ساحل زیبای آن، بهقدری دلانگیز و روحافزاست که بسیاری از شهروندان ورزشهای روزمره خود یا دورهمیهای خانوادگی و دوستانه را کنار موجهای آبی خزر برگزار میکنند.
در شهر ساحلی بندرانزلی با وجود ۴۷ کیلومتر از ساحل پهنه آبی زیبای خزر، دریا یک منظره دوردست نیست و از دیرباز تا به امروز دامن پرمهر این پهنه آبی نه تنها زیبایی این شهر را دوچندان کرده بلکه سفرهای پر برکت برای معاش اهالی و جامعه محلی بوده و هست.
تماشای اسکله و بندر و شنیدن سوت کشتیها تا قایقهای تفریحی و ماهیگیری، زیباییهای تکرارنشدنی روزمره در این شهر ساحلی است.
شاهرخ شکری که با دوچرخه کنار ساحل رکاب میزد، اظهار کرد: متولد و بزرگ شده بندرانزلی بوده و چند سالی است که بازنشسته شده و فرصت بیشتری برای پرداختن به امورات روزمره و شخصی دارد.
وی با بیان اینکه دوچرخهسواری یکی از علاقهمندیهایی است که از کودکی تا به امروز دنبال میکرده، افزود: معمولا هر روز برای رکاب زدن کنار ساحل میآید زیرا علاوه بر ورزش از زیباییهای دریا و هوای مطبوع آن هم بهره میبرد.
شکری با اشاره به اینکه یک گروه هم با دوستانش دارد که صبحها کنار ساحل آمده و ورزش میکنند، تصریح کرد: به نظرم زندگی در شهر ساحلی یکی از موهبتهای الهی است و ما هم در حد توان سعی میکنیم شکر این نعمت را بهجا بیاوریم.
وی با اشاره به تلاش جمعی برای حفاظت از این نعمت گفت: به صورت فردی یا گروهی و چند بار در پویشهای جمعآوری زباله از ساحل مشارکت داشتم زیرا ساحل باید همیشه زیبا و پاکیزه باشد.
بسیاری از هممیهنان نیز برای دیدن خزر از سواحل بندرانزلی، این شهرستان را به عنوان یکی از مقاصد تفریحی خود انتخاب میکنند و برگی از آلبوم خاطرات زندگی خود را با ساحل خزر در بندرانزلی به ثبت میرسانند. لذت بردن از زیباییهای خزر، کوچک و بزرگ و مرد و زن هم ندارد. دل ِدریا آنقدر بزرگ است که شاد باشی یا ناراحت، آبیِ بیدریغ دریا آرامشش را نثارت میکند.
کیان عالیزاده که همراه خانوادهاش کنار دریا بساط چایی و عصرانه چیده بود در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد، چند روزی است که از زنجان به بندرانزلی آمدهاند.
وی با بیان اینکه سالی چند بار برای لذت بردن از ساحل خزر به بندرانزلی سفر میکنند، افزود: وقتی به این شهر زیبای ساحلی میرسیم بلافاصله کنار دریا میآییم و خستگی بیش از ۲۳۰ کیلومتر رانندگی کردن با دیدن موجهای دریا، از بین میرود.
عالیزاده با اشاره به اینکه دریا در هر فصل سال زیبایی خاصی دارد و تکراری نمیشود، تصریح کرد: از کودکی خاطرات شیرینی از دریا دارم و امروز هم با دو فرزند کوچک دوست دارم آنها نیز خاطرات خوشی از دریا در ذهنشان ثبت شود.
این هموطن تُرک تاکید کرد: در بعضی از مناطق دریا زبالههایی را دیدم که بیهوا رها شدهاند و دلم گرفت. کاش هر شهروند و گردشگر در حد توان خود برای نگهداری این نعمت الهی کوشا باشد تا آیندگان ما هم بتوانند از این زیبایی بهره برده و خاطرات خوشی از حضور در کنار این آبی زیبا برایشان رقم بخورد.
پریا خانمحمدی گردشگری بود که از ایلام آمده بود، با تهلهجه شیرین کُردیاش گفت: شما اهالی بندرانزلی واقعا در بهشت هستید. الان محل اسکان که اجاره کردیم چند خیابان پایینتر از دریاست ولی بوی دلنواز دریا را از اتاقهای محل اسکانمان هم حس میکنیم.
خانمحمدی با اشاره به اینکه قبلا هم به بندرانزلی آمده، تصریح کرد: امسال هم تصمیم گرفتیم برای سفر به این شهر ساحلی بیاییم تا کنار دریا باشیم.
وی با تاکید بر اینکه زیبایی دریا هیچوقت تکراری نمیشود، افزود: باورتان نمیشود که ترجیح میدهم تمام طول حضورم در بندرانزلی کنار دریا بنشینم و فقط به موجهای آب نگاه کنم.
خانمحمدی گفت: اگر بخواهم دریا را در کلمه توصیف کنم میگویم «هوای بهشت» و کاش نگاه لطف خداوندی که این تکه از بهشت را به مردم ما ارزانی داشته، این نعمت را برای همیشه و آیندگان ما حفظ کند و البته ما هم باید در نگهداری این نعمت کوشا باشیم.
در همین رابطه عصمت محمددوست -سرپرست فرمانداری شهرستان بندرانزلی- اظهار کرد: دریای خزر برای بندرانزلی فقط یک جاذبه طبیعی نیست؛ بخشی از هویت این شهر و یکی از مهمترین سرمایههای توسعه گردشگری و اقتصادی آن است.
وی افزود: روز ملی دریای خزر فرصتی برای یادآوری جایگاه این دریای ارزشمند در زندگی مردم شمال کشور همچنین توجه دوباره به ظرفیتهای گستردهای که برای توسعه گردشگری پایدار در اختیار ما قرار داده است.
محمددوست تصریح کرد: بندرانزلی به واسطه موقعیت منحصربهفرد خود، از ساحل و دریای خزر تا تالاب بینالمللی انزلی، ظرفیت کمنظیری برای تبدیل شدن به یکی از قطبهای گردشگری دریایی و طبیعی کشور دارد.
سرپرست فرمانداری شهرستان بندرانزلی تاکید کرد: امروز گردشگر تنها برای دیدن یک ساحل به مقصدی سفر نمیکند، او به دنبال تجربه است؛ تجربهای که میتواند از دریا، طبیعت، فرهنگ، غذا، ورزشهای آبی و زندگی محلی یک منطقه شکل بگیرد و از این منظر، دریای خزر میتواند موتور محرک گردشگری بندرانزلی باشد.
وی افزود: ظرفیتی که اگر با برنامهریزی، سرمایهگذاری، ایجاد زیرساختهای مناسب و مشارکت بخش خصوصی همراه شود، میتواند به رونق کسبوکارهای محلی، ایجاد فرصتهای شغلی و افزایش ماندگاری گردشگران در شهرستان منجر شود.
محمددوست تاکید کرد: اما در کنار این ظرفیت بزرگ، یک مسئولیت بزرگتر نیز بر عهده ماست و آن چیزی نیست جز حفاظت از خزر زیرا توسعه گردشگری بدون توجه به محیط زیست، توسعهای پایدار نخواهد بود. ساحل پاک، دریای سالم و طبیعت حفاظتشده، نهتنها یک ضرورت زیستمحیطی، بلکه مهمترین زیرساخت گردشگری آینده بندرانزلی است.
محمددوست تصریح کرد: ما باید به سمت الگویی حرکت کنیم که در آن «اقتصاد گردشگری» و «حفاظت از محیط زیست» در مقابل یکدیگر قرار نگیرند، بلکه یکدیگر را تقویت کنند. گردشگری پایدار میتواند هم فرصت اقتصادی برای مردم ایجاد کند و هم انگیزه و توان بیشتری برای حفاظت از طبیعت به وجود آورد.
سرپرست فرمانداری شهرستان گفت: بندرانزلی شایسته آن است که نامش در کنار دریای خزر، نه فقط به عنوان یک مقصد محبوب گردشگری، بلکه به عنوان نمادی از گردشگری پایدار، ساحل پاک و بهرهبرداری مسئولانه از مواهب طبیعی کشور شناخته شود.
محمددوست تاکید کرد: روز خزر برای ما تنها یک مناسبت در تقویم نیست؛ فرصتی است برای اینکه دوباره به این سرمایه ارزشمند نگاه کنیم و از خود بپرسیم: خزر را چگونه به نسلهای آینده تحویل خواهیم داد؟ و بیتردید پاسخ این پرسش، در تصمیمها و اقدامهای امروز ماست زیرا خزر سرمایه امروز و امانت فرداست.
منبع: ایسنا