مدیرعامل منطقه آزاد ماکو گفت که مرکز تجاری بازرگان برای افزایش تجارت بین ایران و ترکیه تا شهریور افتتاح می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - حسین گروسی، مدیرعامل منطقه آزاد ماکو در حاشیه بازدید مقامات ایرانی و ترکیه‌ای از پایانه مرزی بازرگان در جمع خبرنگاران گفت: مرکز تجاری بازرگان که سال‌ها مورد مطالبه طرف ترک بود، پس از تعیین تکلیف مدیریت و واگذاری به منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو، در مدت ۶ ماه نوسازی و آماده بهره‌برداری شده و طرح توسعه آن نیز تهیه شده است.

گروسی با اشاره به تأکید روسای جمهور ایران و ترکیه بر افزایش مبادلات تجاری دو کشور به ۳۰ میلیارد دلار، گفت: منطقه آزاد ماکو در این مسیر نقش مهمی دارد و در صورت آماده شدن برنامه‌های طرف ترک، برنامه‌ریزی شده است این مرکز تا شهریورماه افتتاح شود.

او تأکید کرد با رفع مدیریت‌های چندگانه، از سوی منطقه آزاد ماکو مانعی برای راه‌اندازی و توسعه این مجموعه وجود ندارد.

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برچسب ها: مناطق آزاد ، مرکز تجاری
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