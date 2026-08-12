تنگه هرمز؛ آبراه سرنوشت ساز + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - داده‌های کشتیرانی نشان می‌دهد تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز روز دوشنبه به تنها ۶ فروند رسیده، در حالی که میانگین روزانه در ۱۰ روز گذشته حدود ۱۱ فروند بوده است. داده‌های کپلر نیز کاهش چشمگیر تردد را نشان می‌دهد؛ همزمان بیشتر کشتی‌های عبوری همچنان از مسیرهای تحت کنترل ایران استفاده می‌کنند.

کاهش تردد در هرمز در حالی ادامه دارد که قیمت نفت برنت از ۸۵ دلار عبور کرده و نگرانی‌ها درباره افزایش بیشتر قیمت انرژی و فشار تورمی در اقتصاد آمریکا و جهان بالا گرفته است. در چنین شرایطی، اختلاف تهران و واشنگتن بر سر کنترل و بازگشایی این تنگه، هرمز را به یکی از مهم‌ترین نقاط فشار در بازار جهانی انرژی تبدیل کرده است.