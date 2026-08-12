نیویورک‌تایمز به نقل فاش کرد اطلاعات آمریکا نشان می‌داد ایران از محل دقیق اقامت ترامپ در آنکارا و حتی طبقه محل استقرار او اطلاع داشته است‌.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نیویورک تایمز جزئیات جدیدی درباره احتمال ترور دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، هنگام پرواز هواپیمای حامل او از ترکیه فاش کرده است.

دو مقام آمریکایی آشنا با این مسئله فاش کردند که ترامپ ماه گذشته پس از آنکه اطلاعات تایید شده‌ای در مورد تهدید خاص ایران مبنی بر هدف قرار دادن هواپیمای ریاست جمهوری، ایر فورس وان، با یک موشک زمین به هوا دریافت کرد، مجبور شد مخفیانه ترکیه را ترک کند، آن هم در زمانی که ترامپ آخرین روز خود را در اجلاس ناتو در آنکارا در ۸ ژوئیه می‌گذراند و این امر مستلزم یک عملیات تخلیه کاملا مخفیانه بود.

به گفته مقاماتی که نخواستند نامشان فاش شود، اطلاعات جاسوسی آمریکا چندین مورد از تهدید خاص علیه هواپیمای رئیس جمهور را تأیید کرد. فردی با یک موشک دوش‌پرتاب در مجاورت اجلاس مشاهده شد و طرف ایرانی اطلاعات دقیقی از محل اقامت ترامپ در آنکارا و حتی طبقه‌ای که در آن اقامت داشت، در اختیار داشت، که این امر تهدید را به اندازه کافی معتبر می‌کرد تا اقدامات فوق‌العاده‌ای را ایجاب کند.

برای جلوگیری از خطرات، ترامپ و تیمش به یک نقشه فریب متوسل شدند که در آن رئیس جمهور آمریکا در مقابل دوربین‌ها سوار هواپیمای قدیمی «ایر فورس وان» شد، در حالی که مخفیانه از طریق یک کامیون پذیرایی فرودگاه را ترک کرد تا سوار یک هواپیمای نظامی شود که از ترکیه خارج شد و از دید پنهان ماند، در حالی که کارکنان همراه و مطبوعات با هواپیمای جعلی به پرواز درآمدند.

ترامپ در اولین اظهار نظر عمومی خود در مورد این حادثه، پس از بازگشت از اوهایو به خبرنگاران گفت که این تصمیم توسط سرویس مخفی و ارتش گرفته شده است و او صرفا از دستورالعمل‌های آنها پیروی کرده است. آنها از او خواسته بودند که با هواپیمای دیگری و پرواز دیگری سفر کند، حتی با وجود اینکه سطح امنیت یکسان بود، که او از آن پیروی کرد.

منبع: آر تی

برچسب ها: ترور ترامپ ، رئیس جمهور آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۸ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
ایران حتی در طول جنگ نتونست 100 آمریکایی و 100تا اسرائیلی بکشه
ولی ۳۴۶۸ تا شهید شدن
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۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۳ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
پس چرا هلاک نشد دیگه باید ایت ترامپ چکار کنه مثل خودش بیرهوا کشته بشه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۸ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
این مرتیکه دایم ترکیه چیکار داره یه کاسه ای زیر نیم کاسه رجب هست . اعراب شکست خوردن به خاک سیاه نشسته حالا نوبت اونه
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Iran (Islamic Republic of)
رضا
۰۶:۴۶ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
حيف نيست اين حيوون به زودي سقط بشه حالاحالاهابايدباترس زندگي كنه كه خودش ازصدتامردن بدتره
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۶
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Iran (Islamic Republic of)
یک ایرانی
۰۰:۱۷ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
این ترس هزاربارازمرگ ایکثیفها بدتره مگرزمین تحویلش میگیره؟حیف زمین که بگیردش حیف اتش که بسوزدش حیف اب که ببردش حیف بادکه بکشدش. اینا هرجابیفتند انجا نجس میشه وتاسالها هرکه انجا بره ببلا میفته زندگی وسقط شدنشون هم بلا خیزه لعنت به پرورشدهندگانشون لعنت برشیطان دشمن اصلی انسانها اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ومن الشیا طین الرجیم اللهم احفظ بلادالمسلمین اللهم اهلک جمیع الظالمین والغاصبین والقاتلین والمنافقین والکاذبین والخاصمین الملت ایرانزمین
۱
۵
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Iran (Islamic Republic of)
محمدی
۲۳:۱۹ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
اگر ایران از محل اقامت ترامم سگ زرد خبر داشت باید همان متطقه را با خاک یکسان میکرد. باید جواب سگ زرد مثل خودش داد. چطور سردلر ما که مهمان عراق بود ترور کرد. باید به این سگ زرد در ترکیه به سزای اعمالش میرسید. داغ فرماندهان و رهبر و کودکان میناب هنوز سرد نشد. باید انتقام بگیریم.
۰
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۱ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
چند ساله که ردیاب بهش وصله و خبر نداره
۸
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۲۳:۰۱ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
سلام، ما اگه هواپیمای رئیس جمهور آمریکا را چه خالی و چه با ترامپ هدف قرار می دادیم به راحتی آب خوردن با چند عدد از ذخایر 5000 عددی کلاهک اتمی ما را هدف قرار می دادند.
پس باید حتما عاقلانه تصمیم گرفت و عمل کرد....
۱۶
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۱ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
یك بار جستی ملخک، دو بار جستی ملخک، آخر به دستی ملخک!!!
۶
۱۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۱ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
خوب؟
که چی؟
جرات کردین بزنین؟.؟
۱۰
۲۴
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Iran (Islamic Republic of)
مجید
۲۱:۵۱ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
باید میزدیمش حتی بهش نمیخورد هم مثل سگ میترسوندیمش
۴
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۰ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
باید با موشک زده میشد این جرسومه ی فساد وقتل وغارت؟!؟!؟؟؟؟؟؟؟؟
۱
۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۱ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
به خدا دروغه
۸
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۵ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
پس چرا نزدین مادرش را به عزاش بنشونین؟
۱
۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۸ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
عجب دستاوردی حسن.
البته کارمندان هتل هم از اتاق اقامت او اطلاع داشتند
۳
۱۱
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۱۲
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