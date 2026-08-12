باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نیویورک تایمز جزئیات جدیدی درباره احتمال ترور دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، هنگام پرواز هواپیمای حامل او از ترکیه فاش کرده است.

دو مقام آمریکایی آشنا با این مسئله فاش کردند که ترامپ ماه گذشته پس از آنکه اطلاعات تایید شده‌ای در مورد تهدید خاص ایران مبنی بر هدف قرار دادن هواپیمای ریاست جمهوری، ایر فورس وان، با یک موشک زمین به هوا دریافت کرد، مجبور شد مخفیانه ترکیه را ترک کند، آن هم در زمانی که ترامپ آخرین روز خود را در اجلاس ناتو در آنکارا در ۸ ژوئیه می‌گذراند و این امر مستلزم یک عملیات تخلیه کاملا مخفیانه بود.

به گفته مقاماتی که نخواستند نامشان فاش شود، اطلاعات جاسوسی آمریکا چندین مورد از تهدید خاص علیه هواپیمای رئیس جمهور را تأیید کرد. فردی با یک موشک دوش‌پرتاب در مجاورت اجلاس مشاهده شد و طرف ایرانی اطلاعات دقیقی از محل اقامت ترامپ در آنکارا و حتی طبقه‌ای که در آن اقامت داشت، در اختیار داشت، که این امر تهدید را به اندازه کافی معتبر می‌کرد تا اقدامات فوق‌العاده‌ای را ایجاب کند.

برای جلوگیری از خطرات، ترامپ و تیمش به یک نقشه فریب متوسل شدند که در آن رئیس جمهور آمریکا در مقابل دوربین‌ها سوار هواپیمای قدیمی «ایر فورس وان» شد، در حالی که مخفیانه از طریق یک کامیون پذیرایی فرودگاه را ترک کرد تا سوار یک هواپیمای نظامی شود که از ترکیه خارج شد و از دید پنهان ماند، در حالی که کارکنان همراه و مطبوعات با هواپیمای جعلی به پرواز درآمدند.

ترامپ در اولین اظهار نظر عمومی خود در مورد این حادثه، پس از بازگشت از اوهایو به خبرنگاران گفت که این تصمیم توسط سرویس مخفی و ارتش گرفته شده است و او صرفا از دستورالعمل‌های آنها پیروی کرده است. آنها از او خواسته بودند که با هواپیمای دیگری و پرواز دیگری سفر کند، حتی با وجود اینکه سطح امنیت یکسان بود، که او از آن پیروی کرد.

منبع: آر تی