پس از گذار از گزینه اسکوچیچ، پرسپولیس با قراردادی ۶۵ میلیارد تومانی، مهدی تارتار را به عنوان سرمربی فصل جدید برگزید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی انتشار شایعات گسترده درباره میزان دستمزد مهدی تارتار، پیگیری‌ها از سوی مسئولان باشگاه پرسپولیس نشان می‌دهد که رقم قرارداد این سرمربی با سرخ‌پوشان، حدود ۶۵ میلیارد تومان تعیین شده است.

طبق این گزارش، تارتار برای هدایت تیم پرسپولیس در فصل پیش‌رو، قراردادی یک‌ساله امضا خواهد کرد. این توافق پس از آن حاصل شد که دراگان اسکوچیچ از پذیرش پیشنهاد باشگاه انصراف داد.

در نهایت، پس از طی مراحل مذاکره، مدیران باشگاه پرسپولیس موفق شدند با مهدی تارتار، سرمربی سابق گل‌گهر سیرجان، به توافق نهایی دست یابند تا او مسئولیت هدایت این تیم محبوب را بر عهده بگیرد.

برچسب ها: پرسپولیس ، مهدی تارتار
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۰ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
اگر اقدامات جامع و کارشناسی با هزینه بالا همراه باشد
هیچ اشکالی ندارد !
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۴ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
خدا لعنتشون کنه این پول مردم خرج چه کارهایی میکننحیف نون
این فوتبال کی برا مردم شادی آور بوده بدین چندتا جووووووووون
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۱ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
این پول ها حرامه شک نکنید از جای دیگه ازش درمیاد و باید تاوان بده اینقدر بیت المال رو صرف چیزهای بی ارزش نکنید در حالیکه خیلی از مردم توان خرید یک کیلو گوشت در سال رو هم ندارند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۶ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
حالا که قراره بکار گیری مربی و بازیکن ایرانی را در روند باشگاه ها قرا دهید ، قراردادهای نجومی را هم مدیریت کنید ....
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