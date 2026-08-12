پس از گذار از گزینه اسکوچیچ، پرسپولیس با قراردادی ۶۵ میلیارد تومانی، مهدی تارتار را به عنوان سرمربی فصل جدید برگزید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی انتشار شایعات گسترده درباره میزان دستمزد مهدی تارتار، پیگیریها از سوی مسئولان باشگاه پرسپولیس نشان میدهد که رقم قرارداد این سرمربی با سرخپوشان، حدود ۶۵ میلیارد تومان تعیین شده است.
طبق این گزارش، تارتار برای هدایت تیم پرسپولیس در فصل پیشرو، قراردادی یکساله امضا خواهد کرد. این توافق پس از آن حاصل شد که دراگان اسکوچیچ از پذیرش پیشنهاد باشگاه انصراف داد.
در نهایت، پس از طی مراحل مذاکره، مدیران باشگاه پرسپولیس موفق شدند با مهدی تارتار، سرمربی سابق گلگهر سیرجان، به توافق نهایی دست یابند تا او مسئولیت هدایت این تیم محبوب را بر عهده بگیرد.