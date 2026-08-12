قائم‌مقام شرکت راه‌آهن گفت:افزایش ظرفیت قطارهای فوق‌العاده برای بازگشت زائران اربعین و سفر به مشهد در دستور کار قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - میرحسن موسوی، قائم‌مقام راه‌آهن، با اشاره به برنامه‌ریزی راه‌آهن برای جابه‌جایی زائران در ایام اربعین و موج بازگشت مسافران اظهار کرد: تمام قطارهای فوق‌العاده‌ای که برای ایام اربعین پیش‌بینی شده بود، بلافاصله پس از پایان این مراسم و همزمان با آغاز موج بازگشت، در مسیرهای مورد نیاز به کار گرفته شد.

وی افزود: آخرین قطار فوق‌العاده نیز روز گذشته مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به حجم بالای تقاضا، یک قطار فوق‌العاده دیگر برای ساعت حدود ۲۲:۳۰ با ظرفیت شش تخته در نظر گرفته شد. تلاش کردیم با استفاده از واگن‌ها و ظرفیت‌های ذخیره، قطار دیگری نیز به برنامه اضافه کنیم.

قائم‌مقام راه‌آهن ادامه داد: خوشبختانه با قطار فوق‌العاده‌ای که روز گذشته اضافه شد، مسافری نبود که به ایستگاه راه‌آهن تهران مراجعه کند و به دلیل نبود ظرفیت، دست خالی بازگردد.

موسوی با اشاره به افزایش تقاضا برای سفر به مشهد مقدس گفت: بیش از ۷۰ قطار راه‌آهن مقصد مشهد مقدس دارند و در تمامی شهرهایی که تقاضای سفر به مشهد افزایش یافته بود، تلاش کردیم متناسب با ظرفیت موجود، یک تا سه واگن به قطارهای برنامه‌ای اضافه کنیم.

وی تصریح کرد: برای پاسخگویی به تقاضای سفر در این ایام، از حداکثر واگن‌های آماده‌به‌کار، امکانات و تجهیزات ذخیره و ظرفیت‌های موجود استفاده کردیم تا بتوانیم خدمات مناسبی به مسافران ارائه دهیم.

قائم‌مقام راه‌آهن همچنین از اختصاص قطارهای فوق‌العاده برای هیئت‌های مذهبی خبر داد و گفت: در برخی شهرها قطارهای فوق‌العاده‌ای به مقصد مشهد مقدس پیش‌بینی و در اختیار هیئت‌های عزاداری قرار گرفت. در اکثر شهرها نیز سهمیه‌هایی برای هیئت‌های مذهبی در نظر گرفته شد تا بتوانند برای زیارت امام رضا(ع) به مشهد مقدس سفر کنند و برنامه‌های معنوی خود را برگزار کنند.

موسوی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از قطارهای فوق‌العاده از تهران به مشهد اختصاص یافت، افزود: علت این موضوع آن است که معمولاً مسافران بسیاری از شهرستان‌ها ابتدا به تهران مراجعه کرده و سپس از تهران به مشهد سفر می‌کنند؛ بنابراین تلاش کردیم ظرفیت بیشتری در این مسیر فراهم کنیم.

وی ادامه داد: روز گذشته در ستاد راه‌آهن موضوع ظرفیت‌های موجود را بررسی کردیم و تقریباً حتی یک واگن و یک لکوموتیو آماده و قابل استفاده بدون برنامه باقی نمانده بود. تمام واگن‌ها و لکوموتیوهایی را که با همکاری شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی در اختیار داشتیم، برای خدمت‌رسانی به زائران و مسافران در این ایام به کار گرفتیم.

قائم‌مقام راه‌آهن درباره نحوه عرضه بلیت قطارهای فوق‌العاده نیز گفت: در برخی موارد، همزمان با قرار گرفتن قطار فوق‌العاده در برنامه، بلیت رفت و برگشت آن نیز عرضه شد تا مردم هنگام برنامه‌ریزی سفر دغدغه‌ای بابت نحوه بازگشت نداشته باشند.

موسوی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بخش عمده تقاضا مربوط به سفر هیئت‌های عزاداری و زائران ورودی به مشهد بود، تلاش کردیم بلیت و ظرفیت بازگشت آنها نیز در قطارهای فوق‌العاده و قطارهای برنامه‌ای پیش‌بینی شود.

وی در پایان گفت: اگر تقاضای بیشتری ایجاد شود، هر واگنی که امکان اضافه کردن آن وجود داشته باشد، به ظرفیت قطارها اضافه خواهیم کرد. به‌ویژه روزهای پنجشنبه و جمعه که اوج بازگشت مسافران از مشهد مقدس خواهد بود، راه‌آهن تلاش خواهد کرد خدمات‌رسانی مناسب و حداکثری به مردم داشته باشد.

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترانزیت
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