باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - میرحسن موسوی، قائممقام راهآهن، با اشاره به برنامهریزی راهآهن برای جابهجایی زائران در ایام اربعین و موج بازگشت مسافران اظهار کرد: تمام قطارهای فوقالعادهای که برای ایام اربعین پیشبینی شده بود، بلافاصله پس از پایان این مراسم و همزمان با آغاز موج بازگشت، در مسیرهای مورد نیاز به کار گرفته شد.
وی افزود: آخرین قطار فوقالعاده نیز روز گذشته مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به حجم بالای تقاضا، یک قطار فوقالعاده دیگر برای ساعت حدود ۲۲:۳۰ با ظرفیت شش تخته در نظر گرفته شد. تلاش کردیم با استفاده از واگنها و ظرفیتهای ذخیره، قطار دیگری نیز به برنامه اضافه کنیم.
قائممقام راهآهن ادامه داد: خوشبختانه با قطار فوقالعادهای که روز گذشته اضافه شد، مسافری نبود که به ایستگاه راهآهن تهران مراجعه کند و به دلیل نبود ظرفیت، دست خالی بازگردد.
موسوی با اشاره به افزایش تقاضا برای سفر به مشهد مقدس گفت: بیش از ۷۰ قطار راهآهن مقصد مشهد مقدس دارند و در تمامی شهرهایی که تقاضای سفر به مشهد افزایش یافته بود، تلاش کردیم متناسب با ظرفیت موجود، یک تا سه واگن به قطارهای برنامهای اضافه کنیم.
وی تصریح کرد: برای پاسخگویی به تقاضای سفر در این ایام، از حداکثر واگنهای آمادهبهکار، امکانات و تجهیزات ذخیره و ظرفیتهای موجود استفاده کردیم تا بتوانیم خدمات مناسبی به مسافران ارائه دهیم.
قائممقام راهآهن همچنین از اختصاص قطارهای فوقالعاده برای هیئتهای مذهبی خبر داد و گفت: در برخی شهرها قطارهای فوقالعادهای به مقصد مشهد مقدس پیشبینی و در اختیار هیئتهای عزاداری قرار گرفت. در اکثر شهرها نیز سهمیههایی برای هیئتهای مذهبی در نظر گرفته شد تا بتوانند برای زیارت امام رضا(ع) به مشهد مقدس سفر کنند و برنامههای معنوی خود را برگزار کنند.
موسوی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از قطارهای فوقالعاده از تهران به مشهد اختصاص یافت، افزود: علت این موضوع آن است که معمولاً مسافران بسیاری از شهرستانها ابتدا به تهران مراجعه کرده و سپس از تهران به مشهد سفر میکنند؛ بنابراین تلاش کردیم ظرفیت بیشتری در این مسیر فراهم کنیم.
وی ادامه داد: روز گذشته در ستاد راهآهن موضوع ظرفیتهای موجود را بررسی کردیم و تقریباً حتی یک واگن و یک لکوموتیو آماده و قابل استفاده بدون برنامه باقی نمانده بود. تمام واگنها و لکوموتیوهایی را که با همکاری شرکتهای حملونقل ریلی در اختیار داشتیم، برای خدمترسانی به زائران و مسافران در این ایام به کار گرفتیم.
قائممقام راهآهن درباره نحوه عرضه بلیت قطارهای فوقالعاده نیز گفت: در برخی موارد، همزمان با قرار گرفتن قطار فوقالعاده در برنامه، بلیت رفت و برگشت آن نیز عرضه شد تا مردم هنگام برنامهریزی سفر دغدغهای بابت نحوه بازگشت نداشته باشند.
موسوی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بخش عمده تقاضا مربوط به سفر هیئتهای عزاداری و زائران ورودی به مشهد بود، تلاش کردیم بلیت و ظرفیت بازگشت آنها نیز در قطارهای فوقالعاده و قطارهای برنامهای پیشبینی شود.
وی در پایان گفت: اگر تقاضای بیشتری ایجاد شود، هر واگنی که امکان اضافه کردن آن وجود داشته باشد، به ظرفیت قطارها اضافه خواهیم کرد. بهویژه روزهای پنجشنبه و جمعه که اوج بازگشت مسافران از مشهد مقدس خواهد بود، راهآهن تلاش خواهد کرد خدماترسانی مناسب و حداکثری به مردم داشته باشد.