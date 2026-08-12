کامیون غذا؛ محل پناه ترامپ برای فرار از تهدید احتمالی ایران + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - ترامپ درباره این اتفاق گفت تصمیم برای انتقال او به کامیون حمل غذا به سرویس مخفی مربوط بوده و او تنها کاری را انجام داده که مأموران امنیتی خواسته‌اند. این ماجرا به سرعت به سوژه طنز و تحلیل در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد و تصاویری با هوش مصنوعی از حضور ترامپ در کامیون دست‌به‌دست شد.

در فضای سیاسی و رسانه‌ای، این اتفاق از منظر «جنگ روانی» نیز مورد توجه قرار گرفته و برخی آن را نشانه افزایش فشار روانی بر رئیس‌جمهور آمریکا در برابر ایران دانسته‌اند. انتشار تصاویر و مقایسه رفتار ترامپ در موقعیت‌های مختلف نیز بحث‌هایی درباره امنیت، تصمیم‌های او و واکنش رسانه‌ها به تهدید‌های علیه رئیس‌جمهور آمریکا به راه انداخته است.