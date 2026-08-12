سفیر پاکستان در مسکو اعلام کرد اسلام‌آباد با پیوستن ایران و مصر به توافق دفاعی مشترک پاکستان، عربستان و ترکیه مخالفتی ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - فیصل نیاز ترمذی، سفیر پاکستان در مسکو، در مصاحبه با المیادین تایید کرد که «اسلام‌آباد با پیوستن ایران و مصر به توافق‌نامه دفاعی مشترکی که با آنکارا و ریاض منعقد شده است، مخالفتی ندارد.»

ترمذی توضیح داد که «توافق‌نامه منعقد شده با عربستان و ترکیه، توافقی خصمانه علیه هیچ کشوری نیست، بلکه تلاشی برای ایجاد یک ساختار امنیتی منطقه‌ای است.»

او تأکید کرد که «پاکستان از مشارکت سایر کشورهای منطقه که دغدغه دستیابی به صلح و ثبات در آن را دارند، استقبال می‌کند.»

او افزود: ما هرگز هیچ نیت خصمانه‌ای نسبت به اسرائیل نداشته‌ایم، اما آنچه شاهد بوده‌ایم این است که اسرائیل کسی است که اقدامات تجاوزکارانه انجام می‌دهد. اسرائیل تجاوز خود را نه تنها علیه کشورهای همسایه، بلکه علیه کشورهای دور از منطقه نیز آغاز کرده است.»

او تأکید کرد که «اعمال خود گویای همه چیز هستند و بنابراین مشخص است که کدام طرف در منطقه مرتکب تجاوز می‌شود.»

او افزود: «ما خواهان جنگ با هیچ‌کس نیستیم، اما اگر هر طرفی نیات خصمانه‌ای نسبت به ما داشته باشد، ما قدرت، اراده و توانایی پاسخ دادن را داریم.»

شایان ذکر است که عربستان، ترکیه و پاکستان در بیانیه مشترکی در ۷ آگوست از امضای «توافق مکه برای دفاع مشترک» خبر دادند و «تعهد مشترک خود را برای ادامه تقویت امنیت جمعی ابراز کردند»، ضمن اینکه خاطرنشان کردند که «این توافق علیه هیچ طرف خاصی نیست و برای سایر کشورهای منطقه نیز قابل استفاده است».

منبع: المیادین

برچسب ها: پاکستان و عربستان ، توافق دفاعی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۴ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
با کشوری که از اونجا به ما حمله میشه چطوری میشه پیمان دفاعی بست ؟؟؟؟
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۷ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
باید حسن نیت عربستان ثابت بشه

دست از محاصره یمن برداره

و از صهیونیسم دوری کنه
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۸ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
در صورت عضویت ایران در این توافق نامه امنیتی، سفر به یمن بدون مشکل خواهد بود
۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۵ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
ایران باید به پیوستن به این توافق دفاعی بپیوندد لازم و واجب هست چون آینده این توافق اتحاد مسلمانان خواد بود
۱
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۹ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
اونوقت توقع دارین ترکیه در جنگ چهارم ما طرف ناتو بایسته یا ایران؟ این حرفهای مسخره فقط برای دوشیدن سعودی است و بس.لطفا پیام بدید ارباب اتمی شما توی تنگه مونده شما تلاش برای بیرون آوردنش نکنید تا خوار و خفیف خودش از منطقه بره بیرون.همسایه های ما رو باش.یا آویزن یا فرصت طلب.
۳
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۷ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
پیشنهاد خوبیه بنظرم باید به این توافق بپیوندیم
۱
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۳ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
با هزاران شروط چون دول ترکی و عربی در مواقع ترس به کشورهای خود هم خیانت می کنند
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