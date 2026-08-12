باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - فیصل نیاز ترمذی، سفیر پاکستان در مسکو، در مصاحبه با المیادین تایید کرد که «اسلام‌آباد با پیوستن ایران و مصر به توافق‌نامه دفاعی مشترکی که با آنکارا و ریاض منعقد شده است، مخالفتی ندارد.»

ترمذی توضیح داد که «توافق‌نامه منعقد شده با عربستان و ترکیه، توافقی خصمانه علیه هیچ کشوری نیست، بلکه تلاشی برای ایجاد یک ساختار امنیتی منطقه‌ای است.»

او تأکید کرد که «پاکستان از مشارکت سایر کشورهای منطقه که دغدغه دستیابی به صلح و ثبات در آن را دارند، استقبال می‌کند.»

او افزود: ما هرگز هیچ نیت خصمانه‌ای نسبت به اسرائیل نداشته‌ایم، اما آنچه شاهد بوده‌ایم این است که اسرائیل کسی است که اقدامات تجاوزکارانه انجام می‌دهد. اسرائیل تجاوز خود را نه تنها علیه کشورهای همسایه، بلکه علیه کشورهای دور از منطقه نیز آغاز کرده است.»

او تأکید کرد که «اعمال خود گویای همه چیز هستند و بنابراین مشخص است که کدام طرف در منطقه مرتکب تجاوز می‌شود.»

او افزود: «ما خواهان جنگ با هیچ‌کس نیستیم، اما اگر هر طرفی نیات خصمانه‌ای نسبت به ما داشته باشد، ما قدرت، اراده و توانایی پاسخ دادن را داریم.»

شایان ذکر است که عربستان، ترکیه و پاکستان در بیانیه مشترکی در ۷ آگوست از امضای «توافق مکه برای دفاع مشترک» خبر دادند و «تعهد مشترک خود را برای ادامه تقویت امنیت جمعی ابراز کردند»، ضمن اینکه خاطرنشان کردند که «این توافق علیه هیچ طرف خاصی نیست و برای سایر کشورهای منطقه نیز قابل استفاده است».

منبع: المیادین