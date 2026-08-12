باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - حمید محبوبی مدیر‌عامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان غربی گفت: ساعت۱۲:۰۹ روز چهارشنبه « ۲۱مرداد ماه ۱۴۰۵»؛ گزارشی مبنی بر برخورد پرشیا و وانت پیکان در محور ارومیه - سلماس اعلام شد.

وی افزود: نجاتگران پایگاه امداد و نجات گردنه قوشچی هلال احمر شهرستان اروميه بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

محبوبی ادامه داد: این حادثه ۷ مصدوم و ۱ فوتی داشت که مصدومین حادثه بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند، و فوتی این تصادف بعد از رهاسازی توسط ست هیدرولیک خودروی نجات به مراجع ذیصلاح تحویل داده شد.