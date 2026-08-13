مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: در حال حاضر تولیدکنندگان بدلیل عدم اعتماد به سیاست‌های صادراتی دولت از ظرفیت کامل صنعت استفاده نمی‌کنند، درحالیکه با واگذاری امور به تشکل‌ها شاهد پایداری صادرات خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حبیب اسداله نژاد مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور گفت: در بازارهای صادراتی عراق و افغانستان، رقیب ما ترکیه این بازارها را اشغال کرده بود که برای ورود به این بازارها و بازاریابی و عدم حمایت دولت پروسه طولانی شد.

به گفته وی، صادرکنندگان تا زمان شناسایی بازارهای هدف و توافق برای فراهم کردن زمینه صادرات، تاکنون محموله ای صادر نشده، هرچند زمینه ها فراهم شده است.

اسداله نژاد ادامه داد: اولین محموله های صادراتی از اوایل هفته آینده به کشور عراق صادر می شود.

مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور با اشاره به راهکارهای استمرار صادرات مرغ بیان کرد: استمرار صادرات نیاز به پایداری سیاست صادراتی دارد که تجربه کشور نشان داده دولت در بحث صادرات، شرایط روز بازار را نگاه می کند و توجهی به توافق و هماهنگی تجار ایران و بازارهای هدف ندارد. از این رو استمرار صادرات بسته به اتخاذ تصمیمات دولت است.

به گفته وی، با توجه به کاهش سرانه مصرف به ۲ میلیون و ۳۰۰ تا ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن در سال و زیرساخت های کنونی صنعت مرغداری، پتانسیل تولید بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ تا ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن مرغ در سال وجود دارد که با احتساب سرانه مصرف، امکان تولید ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن بیش از نیاز کشور وجود دارد و تنها تولیدکننده بدلیل عدم‌ اعتماد به سیاست های صادراتی دولت، عملا مرغدار از تمامی ظرفیت تولید استفاده نمی کند، درحالیکه اگر دولت اختیارات لازم را بدهد که در صورت تامین نیاز بازار، باب صادرات باز است و از طرفی دخالت های خود را کم کند و امور را به تشکل ها واگذار کند، این امر به نفع تولید است.

مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: وقتی تولیدکننده به تصمیمات و سیاست های دولت اعتماد ندارد، از تمامی ظرفیت و پتانسیل خود استفاده نمی کند. به عنوان مثال ۳ ماه گذشته به رغم نامه نگاری به وزیر جهاد کشاورزی و درخواست مجوز صادرات مرغ در جلسه امنیت غذایی، اما تا زمان ابلاغ این درخواست ۲ ماه طول کشید که همین امر منجر به برهم‌خوردن تعادل عرضه و تقاضا و آسیب به واحدهای تولیدی شد، از این رو برای صادرات مستمر، براساس اصل ۴۴ قانون اساسی بخشی از اختیارات باید به تشکل ها واگذار شود و تنها برای تنظیم بازار به نفع تولیدکننده و مصرف کننده از تشکل ها تضمین بگیرد و دخالت های خود را به حداقل برساند.

وی با اشاره به هوشمندسازی زنجیره تامین، تولید و توزیع مرغ کشور بیان کرد: هوشمندسازی زنجیره به دولت، صنعت و مصرف کننده کمک خواهد کرد و با توجه به تاکید وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر واگذاری وظایف و تکالیف به بخش خصوصی امیدواریم این امر اجرایی و دستورات لازم در این خصوص صادر شود.

اسداله نژاد ادامه داد: برآوردها حاکی از آن است که جوجه ریزی مرداد به ۱۳۷ میلیون قطعه برسد، البته بررسی ها و تحلیل های کارشناسی نشان می دهد که ۱۲۰ میلیون قطعه جوجه ریزی در ماه با احتساب سرانه مصرف فعلی مرغ کفایت می کند.

مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: برای استفاده از ظرفیت های کشور که سرمایه گذاری در آن صورت گرفته است، برای جلوگیری از به خطر انداختن اشتغال باید سیاست های صادراتی پایدار بماند

برچسب ها: تولید مرغ ، بازار مرغ ، قیمت مرغ
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۲ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
چرا صادرات مردم بخاطر گرانی قدرت خرید را ندارند بگذارید ارزان شود و مردم کمی گوشت مرغ بخرند الان هرکیلو مرغ ۳۵۰تومان در جهرم است که قبل تر هرکیلو به ۴۰۰تومان هم رسیده بود
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