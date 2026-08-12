آتش نشانان شهر باران آتش سوزی در بالکن و پشت بام یک منزل مسکونی را در کوچه فرشته رشت مهار کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت اعلام کرد: حوالی ساعت ۱۳ امروز (چهارشنبه ۲۱ مرداد ماه) تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی از وقوع حادثه آتش سوزی در یک باب منزل مسکونی دوبلکس حکایت داشت.

۸ خودروی اطفایی، آبرسان به همراه ۲۱ آتش نشان و افسر ارشد به محل حادثه واقع در بلوار امام خمینی (ره) رشت، کوچه فرشته اعزام شدند.

شعله‌های آتش که به عللی از بالکن این منزل مسکونی بود، سریعا به قسمتی از پشت بام رسیده بود که توسط آتش نشانان مهار و از پیشروی و گسترش آن جلوگیری شد.

در این حادثه که علت آن در دست بررسی است، بالکن و قسمتی از پشت بام خانه دچار خسارت شد و از پیشروی آتش به داخل منزل و پشت بام خانه همجوار جلوگیری شد. 

خوشبختانه این حادثه آسیب جانی نداشت.

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برچسب ها: آتش نشانی رشت ، مهار آتش سوزی
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