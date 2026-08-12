حسین خواجه‌امیری، خواننده نامدار موسیقی ایرانی که با نام هنری «ایرج» شناخته می‌شد، در ۹۴ سالگی از دنیا رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین خواجه‌امیری، خواننده نامدار موسیقی ایرانی که با نام هنری «ایرج» شناخته می‌شد، در ۹۴ سالگی از دنیا رفت. این خواننده پیشکسوت که طی ماه‌های اخیر با مشکلات جسمی و بیماری دست‌وپنجه نرم می‌کرد، چهارشنبه ۲۱ مرداد درگذشت.

ایرج، متولد ۱۱ دی ۱۳۱۱ در خالدآباد نطنز، از شاخص‌ترین خوانندگان موسیقی دستگاهی ایران بود که فعالیت هنری خود را از دهه ۱۳۳۰ آغاز کرد. او با برخورداری از صدایی پرقدرت، وسعت صوتی کم‌نظیر و تسلط بر ردیف موسیقی ایرانی، طی دهه‌ها فعالیت هنری، جایگاهی ماندگار در تاریخ موسیقی ایران به دست آورد.

بخش مهمی از فعالیت هنری ایرج در برنامه ماندگار «گل‌ها» در رادیو ایران رقم خورد و آواز‌ها و تصنیف‌های متعددی با صدای او در این مجموعه به یادگار ماند. او همچنین در سال‌های پیش از انقلاب، به عنوان خواننده در شماری از فیلم‌های سینمایی ایران حضور داشت و آثار متعددی را در قالب آواز، تصنیف و ترانه اجرا کرد.

خواجه‌امیری در طول سال‌های فعالیت خود با جمعی از برجسته‌ترین آهنگسازان، نوازندگان و موسیقی‌دانان ایران، از جمله علی تجویدی، همایون خرم، پرویز یاحقی، حبیب‌الله بدیعی، حسن کسایی، جلیل شهناز، فرهنگ شریف، احمد عبادی، جواد معروفی، اسداله ملک و فضل‌اله توکل همکاری داشت و نقش مهمی در ماندگاری بخشی از گنجینه موسیقی کلاسیک ایران ایفا کرد.

از جمله آثار شناخته‌شده این هنرمند می‌توان به «گلریزان»، «افسون‌ساز»، «شمع شب‌افروز»، «زمزمه چوپان» و «محو تماشا» اشاره کرد؛ آثاری که در کنار صد‌ها آواز و اجرای او در برنامه «گل‌ها»، همچنان در حافظه شنیداری دوستداران موسیقی ایرانی جایگاه ویژه‌ای دارند.

ایرج خواجه‌امیری علاوه‌بر فعالیت‌های هنری، طی سال‌های پایانی عمر نیز همچنان مورد احترام و توجه اهالی موسیقی و دوستداران آواز ایرانی بود و از او به عنوان یکی از تأثیرگذارترین خوانندگان تاریخ موسیقی معاصر ایران یاد می‌شود.

برچسب ها: حسین خواجه امیری ، موسیقی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۴ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
روحش شاد...
چه خاطراتی ساخت برامون...
۰
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۵ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
💔💔
۱
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۳ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
تمام هنر ایران زمین در عرصه آواز و موسیقی رفت...
۲
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۹ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
خدا رحمت ش کنه ، ۹۰ سال هم عمر کرده ، کیف ش رو برده بود
۲
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۰ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
خدایش بیامرزد و روحش شاد
این هنرمند بزرگ و دوست داشتنی و محبوب کشورمان را
و تسلیت و آرزوی صبر برای خانواده محترمشان
۱
۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
آملا اسحاق رسول
۰۳:۵۷ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
مرحوم ومعفور تازه گدشته اقای خواجه امیری خواننده بسیار بزرگ و سر شناس، دنیا بود
۰
۲۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۴ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
آقا و استاد ایرج زمانی که فردین مرحوم شد همه میگفتن که تا وقتی استاد ایرج زنده است فردین هم زنده است ولی امروز که استاد روحش در کنار روح فردین این دو یار همیشگی منزل گزیده دوستداران ایشان باید بگویند تا صدای ایرج هست استاد زنده است.مردی شریف و دوستداشتنی و یا وقار.
خدایشان بیامرزتشان.
۲
۲۹
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United States of America
ناشناس
۲۲:۵۳ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
روحت شاد ایرج خواجه امیری تسلیت به خانواده ایشان 😭 🖤 🖤 😭 🖤 😭 🖤 🖤 🖤 🖤 🖤 🖤 🖤 🖤 😭😭😭😭😭😭😭🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤😭😭😭😭😭😭😭
۴
۲۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۵ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
خدا اینگونه افراد را در میان هزاران آفریدتا به ملت آن دیار روحیه و تحرک و شادی دهد شما هیچ محیطی نمی بینید که بدون موسیقی و صدا نظم و ادامه مراسم امکان پذیر باشد موسیقی شاد تا حماسی و مذهبی و راهپیمایی تاثیر فراوان و بیادماندنی میگذارد یادشان جاوید و روحشان شاد.
۵
۲۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۵ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
روحش شاد
۲
۲۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ابوالفضل قربانی
۲۲:۰۷ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
روحش شاد
۲
۲۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بکمحمد
۲۱:۳۰ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
خدا بیامرزدش
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۷ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
روحش شاد و یادش گرامی . پیشکسوت و استاد آواز سنتی ایران.
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۵ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
از کی تاحالا شما طرف دار ایرج شدید!!! 😏
و ازش تعریف میکنید..
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۲ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
انسانی ک پاک زندگی کنه عمر باعزت خواهد داشت
۰
۰
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