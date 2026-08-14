رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: علی رغم آنکه رئیس سازمان برنامه و بودجه قول پرداخت ۱۰۰ همت از مطالبات گندمکاران تا ۲۰ مرداد را داده بود، اما متاسفانه بار دیگر این امر‌محقق نشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور گفت: براساس آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۷ میلیون و ۹۵۰ هزار تن گندم با ارزش ۳۹۰ همت از گندمکاران خریداری شده است.

وی از پرداخت ۱۱۰ همت مطالبات گندمکاران خبر داد و افزود: تاکنون ۲۶ تا ۲۷ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت و ۲۸۰ همت از بهای گندم به حساب کشاورزان واریز نشده است.

هاشمی ادامه داد: رئیس سازمان برنامه و بودجه در حضور نمایندگان مجلس، مسئولان وزارت جهاد و تشکل ها قول دادند که تا ۲۰ مرداد ۱۰۰ همت از مطالبات گندمکاران را واریز کنند که این امر نشان می دهد که به وعده های دولتی ها نمی توان حساب باز کرد.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه برداشت گندم روبه پایان است، افزود: برآوردها حاکی از آن است که میزان خرید تضمینی گندم نسبت به تولید حداقل ۲ میلیون کمتر است که این امر نشان می دهد با شرایط قیمت های جهانی، هر کیلو واردات گندم بالای ۶۵ هزار تومان تمام می شود‌.

به گفته وی، با تسریع در روند پرداخت مطالبات گندمکاران، کماکان این امیدواری وجود دارد که گندم های تولیدی به رغم تمام بدعهدی ها در ارتباط با امنیت غذایی کمک دولت باشند و محصول تولیدی را در اختیار سیلوها قرار دهند تا از واردات بی نیاز شویم و در صورت استمرار تاخیر در پرداخت مطالبات، مسئولان در برابر مردم باید پاسخگو باشند.

برچسب ها: تولید گندم ، خرید تضمینی گندم ، مطالبات گندمکاران
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