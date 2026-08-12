کارشناس هواشناسی کردستان از پیشبینی رگبار باران در برخی نقاط نیمه شمالی و ارتفاعات مرکزی استان طی امروز و فردا خبر داد و گفت: دمای هوا با شیب ملایم روند افزایشی خواهد داشت و اوج گرما برای اوایل هفته آینده انتظار میرود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی - روناک حسینی  اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی، طی سه روز آینده در ساعات بعدازظهر رشد ابر و وزش باد پیش بینی می شود.

وی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی افزود: امروز و فردا در پار‌ه ای از نقاط نیمه شمالی و ارتفاعات مرکزی استان، رگبار باران پیش بینی می شود.

کارشناس هواشناسی کردستان ادامه داد: دمای هوای استان با شیب ملایم روند افزایشی خواهد داشت و اوج گرما را برای اوایل هفته آینده انتظار داریم.

حسینی در پایان خاطرنشان کرد: طی شبانه روز گذشته دمای شهر سنندج بین ۱۷ و ۳۷ درجه سانتیگراد در نوسان بود؛ کمترین دمای استان با ۱۰ درجه سانتیگراد مربوط به شهر هزارکانیان و بیشترین دما با ۴۳ درجه سانتیگراد مربوط به سلین بوده است.

برچسب ها: کردستان ، هواشناسی کردستان ، وقوع رگبارباران
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