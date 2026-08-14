رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد گفت: براساس آمار ماهیانه ۶.۵ میلیون قوطی شیرخشک نوزاد در کشور تولید می‌شود که این میزان مازاد بر نیاز است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - هانی تحویل زاده رئیس انجمن تولیدکنندگان شیر خشک نوزاد با اشاره به وضعیت پایدار تولید شیر خشک‌ نوزاد گفت: در حال حاضر ماهیانه حدود ۶.۵ میلیون قوطی شیر خشک نوزاد تولید می شود که این میزان کمی بیش از مصرف است.

به گفته وی، اکنون در حال تامین ذخایر استراتژیک شیر خشک نوزاد هستیم به طوریکه وضعیت با مدت مشابه سال قبل برابری می کند.
تحویل زاده ادامه داد: بنابر آمار ماهانه ۵.۵ میلیون قوطی شیر خشک نوزاد مورد نیاز کشور است که میزان تولید در مقایسه با مصرف پیشی گرفته است.

این مقام مسئول با بیان اینکه واردات مواد اولیه کماکان ادامه دارد، افزود: مشکلات قبلی در ارتباط با تامین ارز واردات مواد اولیه مرتفع شده چراکه وضعیت تخصیص ارز بهبود یافته است.

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیر خشک نوزاد با بیان اینکه تمامی برندهای شیر خشک نوزاد در بازار موجود است، افزود: در حال حاضر تمامی برندها در بازار موجود است و شرایط نشان می دهد که برخی برندها حتی بیش از نیاز کشور در بازار موجود است.

تحویل زاده گفت: در شرایط فعلی مواد اولیه از مسیرهای جایگزین در حال تامین است و همواره شیر خشک با قیمت قبلی در حال توزیع است به طوریکه نوسانی در بازار نداشتیم.

برچسب ها: تولید شیر خشک ، بازار شیرخشک
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