اوپک پیش‌بینی می‌کند تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۷ به ۲.۲ میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سازمان کشور‌های صادرکننده نفت (اوپک) در گزارش ماهانه خود، پیش‌بینی رشد تقاضای جهانی نفت در سال آینده میلادی را به ۲.۲ میلیون بشکه در روز افزایش داد.

بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود تقاضای نفت در کشور‌های عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) حدود ۴۰ هزار بشکه در روز کاهش یابد، در حالی که رشد تقاضا در کشور‌های غیرعضو عامل اصلی افزایش تقاضای جهانی خواهد بود.

در همین حال، اوپک پیش‌بینی خود از رشد تقاضای نفت در سال جاری را نیز کاهش داد و از ۸۰۰ هزار بشکه در روز به ۶۰۰ هزار بشکه در روز رساند.

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که انسداد تنگه هرمز، عرضه جهانی نفت و تجارت انرژی را تحت تأثیر قرار داده است. آژانس بین‌المللی انرژی برآورد کرده که در ماه ژوئیه (تیر و مرداد) حدود ۵.۵ میلیون بشکه در روز از تولید نفت آسیای غربی از مدار خارج شده است.

کاهش پیش‌بینی اوپک از رشد تقاضای نفت در سال جاری میلادی نشان می‌دهد که جنگ، افزایش قیمت انرژی و اختلال در زنجیره تأمین در کوتاه‌مدت بر اقتصاد جهانی و مصرف نفت اثر منفی گذاشته است. در مقابل، کارشناسان می‌گویند که افزایش پیش‌بینی رشد تقاضا برای سال ۲۰۲۷ نشان می‌دهد که اوپک انتظار دارد اختلالات ناشی از جنگ موقتی باشد و با بازگشت ثبات، تقاضای جهانی نفت دوباره افزایش یابد.

از سوی دیگر، این گزارش نشان می‌دهد تقاضای نفت در کشور‌های توسعه‌یافته عمدتاً ثابت مانده یا در حال کاهش است و رشد آینده بازار نفت بیشتر به کشور‌های غیر توسعه یافته، به‌ویژه اقتصاد‌های آسیایی و نوظهور، وابسته خواهد بود.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: تقاضای نفت ، اوپک ، بازار انرژی
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