دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار با وزیر کشور پاکستان گفت: رئیس‌جمهور ایران توجه خاصی به پاکستان دارد و معتقد است باید حجم مبادلات میان دو کشور چند برابر گذشته شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرلشکر محسن رضایی پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) با سید محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، دیدار و گفت‌و‌گو کرد و در این دیدار با اشاره به جایگاه ویژه پاکستان در سیاست خارجی و نگاه جمهوری اسلامی ایران به این کشور اظهار کرد: ما دولت، ارتش و ملت پاکستان را از سرمایه‌های بزرگ جهان اسلام می‌دانیم و خرسندیم که در تحولات منطقه‌ای، بیش از گذشته شاهد مشارکت و تحرکات نخست‌وزیر و فرمانده ارتش پاکستان هستیم.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با تأکید بر مسئولیت کشور‌های بزرگ جهان اسلام در تقویت وحدت و همگرایی اسلامی افزود: ایران، پاکستان، ترکیه، عربستان، مصر و اندونزی، به‌عنوان کشور‌های بزرگ جهان اسلام، وظیفه دارند در مسیر تحقق وحدت جهان اسلام گام بردارند و این امر از طریق همگرایی، همراهی و تقویت ارتباطات میان کشور‌های اسلامی میسر خواهد شد.

سرلشکر رضایی با اشاره به سابقه روابط راهبردی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان تصریح کرد: از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون، همه رهبران جمهوری اسلامی ایران، از حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری شهید و رهبر فعلی، پاکستان را عقبه راهبردی ایران و ایران را عقبه راهبردی پاکستان قلمداد کرده‌اند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین با اشاره به نگاه ویژه رئیس‌جمهوری اسلامی ایران به پاکستان اظهار کرد: دکتر پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران نیز توجه خاصی به پاکستان دارد و معتقد است باید حجم مبادلات میان دو کشور چند برابر گذشته شود و از نظر سیاسی نیز روابط دو کشور قوی‌تر از گذشته دنبال شود.

سرلشکر رضایی در ادامه با تأکید بر لزوم بهره گیری از ظرفیت سرمایه ارزشمند شکل‌گرفته میان دو کشور گفت: سرمایه بزرگی میان ایران و پاکستان ایجاد شده است. علاقه میان دو کشور، علاقه‌ای حقیقی و اعتقادی است. روابط و علاقه میان رهبران، دولت‌ها و فرماندهان نظامی ایران و پاکستان، سرمایه بزرگی برای انجام کار‌های بزرگ در منطقه و در جهت پیشرفت و تعالی دو کشور به شمار می‌رود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین با اشاره به پیوند عمیق میان ملت‌های ایران و پاکستان خاطرنشان کرد: روابط ملت‌های دو کشور قابل توصیف نیست. عشق و علاقه مردم ایران به پاکستان و مردم پاکستان به ایران، در جهان مثال‌زدنی است. حوادثی که در پاکستان رخ می‌دهد، موجب نگرانی ملت ایران می‌شود و در جریان جنگ علیه ایران نیز مردم پاکستان به‌شدت از ایران طرفداری کردند. این سرمایه بزرگی است و ما باید با همکاری یکدیگر هرچه بیشتر از این سرمایه در جهت پیشرفت دو کشور و تقویت همکاری‌های مشترک استفاده کنیم.

منبع: فارس

برچسب ها: محسن رضایی ، پاکستان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۲ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
در جریان باشید یک کودتا به نام کودتای برهنگی در جامعه در حال شکل گیری است ،شورای امنیت ملی غافل نباشید لطفا، احساس خطر کنید
۰
۲
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Germany
ناشناس
۱۷:۵۸ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
پس چرا با عربستان پیمان نظامی بستن با عقبه شون نبستن
۰
۱
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