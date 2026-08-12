مسئول تیم پیوند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی چهارمحال و بختیاری گفت: اعضای آقای علی اسکندری شهرکی ۴۶ ساله اهدا گردید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - دکتر پانته آ رمضاننژادگفت: اعضاء علی اسکندری شهرکی که در اثر ضربه مغزی دچار مرگ مغزی شده بود، پساز تأیید مرگ مغزی ایشان توسط تیم اهدا عضو و همچنین اخذ رضایت از خانواده فهیم و نوع دوستش، صبح روز 21 مردادماه 1405 مصادف با 28 صفر، اعضا این پدر فداکار جداسازی و به بیماران نیازمند عضو اهدا گردید.
وی در پایان از همه خانوادههای ایثارگر اهدا کننده عضو بیماران مرگ مغزی تقدیر و برای این عزیزان از درگاه خداوند صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت نمود.
گفتنی است: به منظور ترویج فرهنگ خداپسندانه اهدای عضو، علاقمندان میتوانند از طریق نشانی اینترنتی به آدرس www.skums.ac.ir نسبت به تکمیل "فرم عضویت در خانواده بزرگ اهداکنندگان عضو" اقدام و یا با پیامک کردن کد ملی خود و کلمه اهدا به سرشماره ۳۴۳۲ کارت اهدای عضو را در کمتر از ۳۰ ثانیه دریافت نمایند.
البته داشتن کارت اهدای عضو، تنها به معنای رضایت بیمار برای اهدا میباشد و رضایت اولیای دم برای اهدای عضو الزامی است.