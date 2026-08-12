باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - مردم ولایتمدار و عاشقان اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) در نقاط مختلف استان، همزمان با سالروز رحلت جانسوز پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) و شهادت کریم اهل‌بیت، امام حسن مجتبی(ع)، در آیین‌های سوگواری شرکت کردند.

این مراسم‌ها با حضور اقشار مختلف مردم، هیئت‌های مذهبی و عزاداران حسینی در مساجد، حسینیه‌ها و تکایا برگزار شد و شرکت‌کنندگان با قرائت زیارت‌نامه، مداحی و مرثیه‌سرایی، در سوگ پیامبر رحمت و سبط اکبر ایشان به عزاداری پرداختند.

عزاداران همچنین با تأکید بر ضرورت ترویج سیره و منش پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع)، بار دیگر ارادت و دلدادگی خود را به خاندان عصمت و طهارت(ع) ابراز کردند.