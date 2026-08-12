نخست‌وزیر دانمارک با ابراز نگرانی از موج مهاجرتی، از تشدید کنترل مرز‌ها و حتی امکان بستن مرز‌های خارجی اتحادیه اروپا در شرایط استثنایی حمایت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مته فردریکسن، نخست‌وزیر دانمارک می‌گوید اگر موج مهاجرتی در مسیر اروپا شکل بگیرد، این کشور آماده است ظرف چند ساعت کنترل‌های مرزی خود را به‌طور قابل‌توجهی تشدید کند. 

فردریکسن به نمایندگان پارلمان دانمارک گفت: «داشتن یک سیاست مهاجرتی سخت‌گیرانه برای دانمارک و اروپا حیاتی است».

او همچنین از احتمال بستن مرز‌های خارجی اتحادیه اروپا در شرایط استثنایی حمایت کرد.

پارلمان دانمارک این جلسه را در شرایطی برگزار کرد که برخی از مقامات نگران هستند مهاجران آفریقایی وارد شده از سبته، به سمت دیگر کشور‌های اروپایی حرکت کنند.

اوایل مرداد ده‌ها هزار مهاجر مراکشی تلاش کردند وارد سبته شده تا از این طریق بتوانند وارد حریم اتحادیه اروپا شوند. سبته در شمال قاره آفریقا واقع شده و هم مرز مراکش است، اما جزء قلمرو اسپانیا محسوب می‌شود. 

دولت اسپانیا این رخداد را بزرگ‌ترین تلاش برای مهاجرت گسترده به این کشور توصیف کرده است. شایان ذکر است که بیشتر این افراد بعدا به مراکش بازگردانده شدند.

با این حال، مقامات سبته روز دوشنبه اعلام کردند پس از بازگشت بیش از ۶۹ هزار نفر به مراکش، همچنان بین ۳ هزار تا ۵ هزار مهاجر در داخل این منطقه باقی مانده‌اند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: دانمارک ، بحران مهاجرت ، کنترل مرزی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۹ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
ایران مرزشزقیش بازه تا گله گله گله افغانی بیان ایران
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۸ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
ای کاش ما هم یه فکری به حال مرزهامون بکنیم افغانی داره ایران رو اشغال میکنه
۰
۴
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