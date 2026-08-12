باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی -رحیمی با اشاره به شرایط فعلی تأمین آب در استان اظهار کرد: سال گذشته سهم صرفهجویی برای هر خانوار ۵۰ لیتر در شبانهروز تعیین شده بود، اما امسال این میزان بهعنوان سهم مشارکت هر شهروند، ۲۰ لیتر در شبانهروز در نظر گرفته شده است تا با همراهی مردم بتوانیم از شرایط بحرانی عبور کنیم.
وی افزود: مجموعه آب و فاضلاب استان در تمام ساعات شبانهروز و حتی روزهای تعطیل در حال فعالیت است و همکاران ما بدون وقفه تلاش میکنند شرایط تأمین آب را برای مردم پایدار نگه دارند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان با اشاره به حادثه هفته گذشته در گرگان گفت: پنجشنبه هفته گذشته بر اثر سهلانگاری یک پیمانکار در حوزهای خارج از آب و فاضلاب، حادثهای ایجاد شد که با توجه به شرایط موجود انرژی، مشکلات تأمین آب را دوچندان کرد.
رحیمی ادامه داد: در مدت دو روز بیش از ۸۰ درصد مناطق متأثر از این حادثه پوشش داده شد، اما همچنان مواردی وجود دارد که به دلیل هواگیری شبکه، مشکلات خطوط و برخی تجهیزات کنترلی، نیازمند اقدامات موردی است و همکاران ما در حال برطرف کردن این مشکلات هستند.
وی با بیان اینکه چالش انرژی در سطح ملی بر روند تأمین آب نیز تأثیر گذاشته است، گفت: در یک ماه گذشته با استفاده از سامانه تلهمتری و ارزیابیهای مستمر، شاهد کاهش محسوس ظرفیت تأمین آب بودهایم؛ بهگونهای که میزان پرشدگی مخازن در ابتدای صبح از حدود ۸۰ درصد به نزدیک ۵۰ درصد رسیده است.
رحیمی انرژی را یکی از عوامل اصلی این کاهش ظرفیت دانست و افزود: در شهر گرگان بیش از ۱۰۰ حلقه چاه فعال وجود دارد که آب از چهار محور وارد شهر میشود و این چاهها به صورت زنجیرهای به شبکه متصل هستند؛ بنابراین اگر برق یک چاه برای دو ساعت قطع شود، بازگشت آن به مدار لزوماً در همان مدت امکانپذیر نیست.
وی توضیح داد: پس از وصل برق، چاه باید دوباره احیا شود، خطوط انتقال نیاز به هواگیری دارند و شبکه باید به شرایط پایدار بازگردد؛ به همین دلیل آثار یک قطعی دو ساعته برق ممکن است دو ساعت و نیم، سه ساعت یا حتی چهار ساعت ادامه داشته باشد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان تصریح کرد: قطعیهای کوتاهمدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقهای نیز در صورت تکرار، زمان احیای چاهها و خطوط انتقال را تحت تأثیر قرار میدهد و مجموع این وقفهها باعث شده ظرفیت تأمین آب استان از حدود ۸۰ درصد به نزدیک ۵۰ درصد کاهش پیدا کند.
رحیمی با اشاره به افزایش مصرف آب در روزهای گرم سال گفت: در شرایط فعلی که استان با اوج گرما و افزایش مصرف مواجه است، محدودیتهای تأمین آب بیش از گذشته خود را نشان میدهد و مردم در برخی ساعات با مشکلات و چالشهایی مواجه میشوند.
وی ضمن عذرخواهی از مردم بابت مشکلات ایجادشده، خاطرنشان کرد: شرایط موجود متأثر از وضعیت ملی انرژی است و از اختیار استان خارج است. مجموعههای مختلف تلاش کردهاند انرژی مورد نیاز چاهها و تأسیسات حیاتی را حفظ کنند، اما امکان تأمین پایدار برق برای همه این تأسیسات فراهم نشده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان گفت: در تأسیسات حیاتی از مولدهای اضطراری و دیزل استفاده میشود، اما پراکندگی منابع تأمین آب در استان بسیار زیاد است و حدود ۷۸۰ حلقه چاه فعال در نقاط مختلف استان وجود دارد؛ بنابراین تأمین مولد اضطراری برای همه این چاهها نیازمند اعتبارات بسیار سنگین و زیرساختهایی است که در شرایط فعلی در دسترس استان نیست.
رحیمی در پایان از مردم خواست با مدیریت مصرف آب و صرفهجویی، شرکت آب و فاضلاب را در عبور از شرایط موجود یاری کنند و گفت: در شرایطی که یک چالش ملی در حوزه انرژی وجود دارد، همراهی مردم میتواند کمک کند این روزهای سخت را با کمترین مشکل پشت سر بگذاریم.