باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - دکتر رسول رحیمی گفت: انجام اعمال جراحی برای درمان توده های سرطانی که باعث درگیری همزمان معده و مری می شوند دارای چالش های اساسی است که بر حسب بیمار روش جراحی ان متفاوت است اما در این روش قبل از عمل ارزیابی کامل بیمار بر اساس سی تی اسکن و اندوسکوپی بیمار انجام می شود و بعد از انتخاب مناسب بیمار طی یک عمل جراحی سنگین و پیچیده ابتدا معده و مری بیمار برداشته می شود و سپس باز سازی مجدد دستگاه گوارش با روده بزرگ به عنوان جایگزین انجام می شود.

وی افزود: این عمل جراحی در مراکز پیشرفته و فوق تخصصی به تعداد اندک انجام می شود و درشهرکرد و استان چهارمحال و بختیاری نیز با همت تیم جراحی پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از دو سال قبل این عمل جراحی در شهرکرد انجام می شود که باعث سهولت دسترسی هم استانی های عزیز به این خدمات درمانی شده است.

به گفته وی؛ بیمار روز گذشته با حال عمومی خوب از بیمارستان ترخیص گردید.