معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش گفت: نسبت معلم به دانش‌آموز در سال گذشته یک به ۵۲۰ بود که با جذب از طریق دانشگاه فرهنگیان و ماده ۲۸ هم‌اکنون، یک به ۴۸۰ رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - محمد جعفری، معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: نسبت معلم به دانش‌آموز در سال گذشته یک به ۵۲۰ بود که با جذب از طریق دانشگاه فرهنگیان و ماده ۲۸ و هدفگذاری مرکز برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش، هم اکنون یک به ۴۸۰ رسیده است.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با اشاره به ظرفیت‌های جذب معلم افزود: ماده ۲۸ از جمله ظرفیت‌های خوب جذب معلم بود، اما امسال به دلیل شرایط جنگی آزمون آن برگزار نشد و سهمیه استان‌ها در دانشگاه فرهنگیان در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه اقدامات زیربنایی برای آموزش آموزگاران پایه آغاز شده؛ ادامه داد: دوره‌های آموزشی برای آموزگاران پایه با سابقه زیر ۲۰ سال در حال برگزاری است و امسال آموزش ۶۵ هزار آموزگار ابتدایی با سابقه زیر پنج سال هدفگذاری شده است.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با اشاره به برگزاری دوره تربیت مدرس کشوری بازی و ورزش گفت: این دوره فشرده پس از فرآیندهای ویژه با شناسایی نزدیک به ۳۵۰ مدرس برگزار شد و دوره‌های منطقه‌ای آن در اصفهان، تهران و آذربایجان شرقی برگزار شده است؛ هفته آینده نیز در رامسر و هفته بعد در مشهد برگزار می‌شود.

جعفری با بیان اینکه پس از ابلاغ بخشنامه، در طول سال تحصیلی نزدیک به ۶۵ هزار آموزگار ابتدایی آموزش خواهند دید، تصریح کرد: دوره تربیت مدرس بازی و ورزش تئوری و عملی است و آموزگار پایه که متولی سایر دروس است، تولیت درس تربیت بدنی را نیز بر عهده می‌گیرد و می‌تواند کارهای تلفیقی در سایر دروس انجام دهد.

وی افزود: سرفصل‌های این دوره بیشتر ماهیت علمی و عملی دارد و ظرفیت هوش مصنوعی نیز به عنوان یکی از سرفصل‌ها در برنامه شبکه ملی یادگیری منابع انسانی حوزه تربیت بدنی و سلامت پیش‌بینی شده است.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش، مراقبان سلامت، مدیران، دانش‌آموزان، انجمن‌های ورزشی، مربیان، داوران و آموزگاران پایه را از عوامل مؤثر در اجرای درس تربیت بدنی و فعالیتهای ورزشی دانست و گفت: آموزگاران پایه هر روز هفته با دانش‌آموزان سروکار دارند و حتی اگر تخصصی نداشته باشند، آموزش آنان در دستور کار قرار دارد.

جعفری با تأکید بر نقش والدین تصریح کرد: وقتی والد نسبت به سلامت فرزند خود حساس باشد، طبیعتاً اثرگذاری آن در فعالیت‌های ورزشی و سلامت دانش آموز بیشتر خواهد بود.

برچسب ها: کمبود معلم ، معلم ورزش
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۵۶ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
درعوض نسبت خدمه هواپیمایی آسمان به هواپیما 2500به 1است اونوقت برای بازنشسته پول بیمه تکمیلی ندارند بازنشسته باید همه هزینه بیمه راخودتقبل کند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۴ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
با این حقوق که آموزش و پرورش به معلمان میده اگر مدارس باز بشن خانواده‌های فرهنگیان به فقر مطلق دچار میشن چون خیلیا تو تابستون دارن کار میکنن واقعا حقوق معلمان در حد صفر هست...
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Hong Kong
ناشناس
۲۱:۰۴ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
یک به ۴۸۰ یعنی کلاسها چند نفره شدن ؟
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۷ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
بجای برگزاری هرساله آزمون استخدامی به وضعیت معلمان رسیدگی کنید تا استعفا کمتر بشه. حقوق معلم از يه کارگر ساده هم کمتر هست. اکثرا بفکر استعفا و شغل شرافتمندانه هستند
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۳
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