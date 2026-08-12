باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - محمد جعفری، معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: نسبت معلم به دانش‌آموز در سال گذشته یک به ۵۲۰ بود که با جذب از طریق دانشگاه فرهنگیان و ماده ۲۸ و هدفگذاری مرکز برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش، هم اکنون یک به ۴۸۰ رسیده است.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با اشاره به ظرفیت‌های جذب معلم افزود: ماده ۲۸ از جمله ظرفیت‌های خوب جذب معلم بود، اما امسال به دلیل شرایط جنگی آزمون آن برگزار نشد و سهمیه استان‌ها در دانشگاه فرهنگیان در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه اقدامات زیربنایی برای آموزش آموزگاران پایه آغاز شده؛ ادامه داد: دوره‌های آموزشی برای آموزگاران پایه با سابقه زیر ۲۰ سال در حال برگزاری است و امسال آموزش ۶۵ هزار آموزگار ابتدایی با سابقه زیر پنج سال هدفگذاری شده است.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با اشاره به برگزاری دوره تربیت مدرس کشوری بازی و ورزش گفت: این دوره فشرده پس از فرآیندهای ویژه با شناسایی نزدیک به ۳۵۰ مدرس برگزار شد و دوره‌های منطقه‌ای آن در اصفهان، تهران و آذربایجان شرقی برگزار شده است؛ هفته آینده نیز در رامسر و هفته بعد در مشهد برگزار می‌شود.

جعفری با بیان اینکه پس از ابلاغ بخشنامه، در طول سال تحصیلی نزدیک به ۶۵ هزار آموزگار ابتدایی آموزش خواهند دید، تصریح کرد: دوره تربیت مدرس بازی و ورزش تئوری و عملی است و آموزگار پایه که متولی سایر دروس است، تولیت درس تربیت بدنی را نیز بر عهده می‌گیرد و می‌تواند کارهای تلفیقی در سایر دروس انجام دهد.

وی افزود: سرفصل‌های این دوره بیشتر ماهیت علمی و عملی دارد و ظرفیت هوش مصنوعی نیز به عنوان یکی از سرفصل‌ها در برنامه شبکه ملی یادگیری منابع انسانی حوزه تربیت بدنی و سلامت پیش‌بینی شده است.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش، مراقبان سلامت، مدیران، دانش‌آموزان، انجمن‌های ورزشی، مربیان، داوران و آموزگاران پایه را از عوامل مؤثر در اجرای درس تربیت بدنی و فعالیتهای ورزشی دانست و گفت: آموزگاران پایه هر روز هفته با دانش‌آموزان سروکار دارند و حتی اگر تخصصی نداشته باشند، آموزش آنان در دستور کار قرار دارد.

جعفری با تأکید بر نقش والدین تصریح کرد: وقتی والد نسبت به سلامت فرزند خود حساس باشد، طبیعتاً اثرگذاری آن در فعالیت‌های ورزشی و سلامت دانش آموز بیشتر خواهد بود.