باشگاه خبرنگاران جوان - استاندار گیلان امروز (چهارشنبه ۲۱ مرداد ماه) با عضو مجلس خبرگان رهبری دیدار کرد. آیت الله رضا رمضانی، نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری در این دیدار با اشاره به روند مهاجرت از روستا‌ها به شهر‌ها گفت: کمبود امکانات و خدمات در برخی مناطق موجب شده جوانان و حتی خانواده‌های مسن‌تر از روستا‌ها مهاجرت کنند؛ بنابراین با تقویت زیرساخت‌ها و فراهم کردن امکانات، می‌توان زمینه ماندگاری جمعیت در روستا‌ها را فراهم کرد.

او خرید زمین توسط افراد غیربومی را نیز موضوعی نیازمند توجه دانست و افزود: ورود گسترده افراد از خارج استان و خرید زمین تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه می‌تواند به تدریج بر فرهنگ بومی و هویت گیلکی و گیلانی اثر بگذارد.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: اگر این روند بدون برنامه‌ریزی ادامه پیدا کند، فرهنگ بومی گیلان ممکن است تحت تأثیر الگو‌های فرهنگی وارد شده قرار گیرد و این مسئله باید به عنوان یکی از تهدید‌های جدی مورد توجه قرار گیرد. آیت الله رمضانی با تأکید بر ضرورت صنعتی شدن بخش کشاورزی در گیلان گفت: این استان در تولید محصولاتی همچون برنج و چای ظرفیت و تجربه بالایی دارد و حمایت از تولیدکنندگان و حرکت کشاورزی به سمت صنعتی‌شدن می‌تواند به تقویت اقتصاد روستا‌ها و ماندگاری جمعیت کمک کند.

بهترین ظرفیت‌های گردشگری کشور در گیلان

او به ظرفیت‌های گسترده گیلان اشاره کرد و افزود: این استان از بهترین فضا‌های گردشگری برخوردار است و باید بهره‌گیری بهتر و برنامه‌ریزی‌شده‌تری از این ظرفیت‌ها صورت گیرد. عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به شهرک تاریخی ماسوله تصریح کرد: بسیاری از مناطق برای برخورداری از جاذبه‌ای مانند ماسوله برنامه‌ریزی می‌کنند و این ظرفیت می‌تواند جایگاه ویژه‌ای در صنعت گردشگری کشور داشته باشد.

آیت‌الله رمضانی گردشگری و پسماند را از جمله مسائل مهم گیلان دانست و بر ضرورت توجه به زیرساخت‌های استان تأکید کرد. او همچنین با اشاره به حضور مسئولان در مراسم اربعین، این رویداد را دارای ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی گسترده دانست و بر بهره‌گیری از فرصت‌های ایجاد شده در این عرصه تأکید کرد.

بلندمرتبه‌سازی هدفمند، راهی برای مهار ویلاسازی در گیلان

هادی حق‌شناس، استاندار گیلان نیز در این دیدار با تشریح برنامه‌های استان برای توسعه گردشگری و حفاظت از اراضی، بلندمرتبه‌سازی هدفمند و محدود را یکی از راهکار‌های جلوگیری از گسترش ویلاسازی و ساخت‌وساز پراکنده در گیلان اعلام کرد. او با اشاره به ظرفیت ممتاز گیلان در حوزه گردشگری گفت: حتی در ایام جنگ نیز حجم قابل توجهی از مسافران به این استان سفر کردند و این موضوع بار دیگر ظرفیت ویژه گیلان برای توسعه گردشگری را نشان داد.

استاندار افزود: گیلان به لحاظ برخورداری از طبیعت، سواحل، جنگل‌ها، جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی، موقعیت ممتازی در حوزه گردشگری دارد و باید از این ظرفیت در مسیر ایجاد درآمد، اشتغال و رونق اقتصادی استان استفاده کرد. حق‌شناس بر ضرورت صیانت از اراضی ارزشمند گیلان تأکید و تصریح کرد: خوشبختانه گیلان مانند برخی استان‌ها [هنوز]با ساخت‌وساز گسترده و برج‌سازی مواجه نشده و بخش قابل توجهی از طبیعت و اراضی بکر خود را حفظ کرده است.

او با بیان اینکه برای جلوگیری از تغییر کاربری و پراکندگی ساخت‌وسازها، موضوع بلندمرتبه‌سازی محدود و هدفمند در نقاط مشخصی از جمله رشت و انزلی در شورای عالی شهرسازی و معماری مطرح شده است، ادامه داد: اگر محل احداث ساختمان‌های بلندمرتبه همراه با خیابان استاندارد، زیرساخت مناسب و الزامات شهری مشخص باشد، می‌توان ضمن پاسخگویی به نیاز‌های مسکن و اقامت، از گسترش ساخت‌وساز در روستا‌ها و اراضی ارزشمند جلوگیری کرد.

استاندار گیلان همچنین با بیان اینکه یک برج ۲۰ طبقه می‌تواند حدود ۲۰۰ واحد را در خود جای دهد، گفت: بسیاری از روستا‌های گیلان کمتر از ۲۰۰ خانوار جمعیت دارند؛ بنابراین ساخت یک مجموعه متراکم می‌تواند از ایجاد حجم زیادی از ساخت‌وساز پراکنده و شکل‌گیری یک روستای جدید در اثر ویلاسازی جلوگیری کند.

پاسخ به تقاضای گردشگری بدون قربانی‌کردن زمین

حق‌شناس با اشاره به افزایش تقاضای خرید زمین و ساخت ویلا توسط افراد غیربومی افزود: بسیاری از افرادی که از تهران، اصفهان و دیگر نقاط کشور به گیلان می‌آیند، قصد سکونت دائمی ندارند و ممکن است تنها در ایام نوروز یا بخشی از تابستان در استان حضور داشته باشند. به گفته او، منطقی نیست برای چنین اقدام محدودی، بخش بزرگی از اراضی استان از چرخه بهره‌برداری خارج شود؛ بنابراین باید ظرفیت‌های اقامتی متمرکز، استاندارد و متناسب با نیاز گردشگران توسعه یابد.

استاندار گیلان توسعه تأسیسات گردشگری را یکی دیگر از راهکار‌های ایجاد درآمد و اشتغال دانست و تصریح کرد: طی حدود ۵۰ سال گذشته تنها ۳ هتل پنج ستاره در گیلان ساخته شده بود، اما اکنون حدود ۶ تا ۷ هتل پنج ستاره و ۷ هتل چهار ستاره در استان در حال ساخت است. حق‌شناس گفت: پروژه‌های هتل سازی در شهر‌هایی همچون رشت، فومن، لاهیجان، رودسر و آستارا در حال اجرا است و این روند نشان‌دهنده افزایش سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری گیلان است.

ماسوله در آستانه ثبت جهانی

او افزود: فرآیند ثبت جهانی ماسوله در بخش نهایی قرار دارد و این موضوع می‌تواند فرصت تازه‌ای برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری گیلان در سطح ملی و بین‌المللی ایجاد کند. استاندار گیلان تأکید کرد: توسعه گردشگری باید هم‌زمان با صیانت از طبیعت و اراضی استان دنبال شود تا ظرفیت‌های موجود برای نسل‌های آینده نیز حفظ شود.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان