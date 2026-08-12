عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: محاصره دریایی آمریکا برای واشنگتن پرهزینه است.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد عجم با اشاره به تداوم اقدامات آمریکا برای اعمال محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: واشنگتن با اتخاذ چنین رویکردی تلاش دارد ضمن به نمایش گذاشتن قدرت خود و افزایش فشار بر ایران، در روند مذاکرات امتیازهای بیشتری کسب کند.

وی با اشاره به تجربه جمهوری اسلامی ایران از مذاکرات گذشته افزود: ایران اکنون از تجربه‌های پیشین خود در این عرصه استفاده خواهد کرد و اجازه نمی‌دهد روندهایی که در گذشته تجربه شده است، بار دیگر تکرار شود. جمهوری اسلامی ایران در شرایط کنونی از همه ظرفیت‌های موجود برای دفاع از حقوق ملت و تأمین منافع ملی استفاده خواهد کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اقدامات آمریکا در حوزه دریایی لزوماً به تحقق اهداف واشنگتن منجر نخواهد شد، تصریح کرد: محاصره دریایی در نهایت هزینه‌های بیشتری را متوجه آمریکایی‌ها می‌کند و بیش از آنکه برای جمهوری اسلامی ایران آسیب‌زا باشد، می‌تواند موجب اتلاف زمان و افزایش هزینه‌های طرف آمریکایی شود.

عجم ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با فشارهای خارجی، تجربه قابل توجهی به دست آورده و بر مبنای همین تجربه، تمامی ابعاد اقدامات طرف مقابل را مورد توجه قرار می‌دهد. بنابراین، آمریکا نمی‌تواند صرفاً با افزایش فشار و نمایش قدرت، ایران را به پذیرش خواسته‌های خود در میز مذاکره وادار کند.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیامدهای بین‌المللی سیاست‌های آمریکا بیان کرد: تصمیم‌های اتخاذشده از سوی سیاستمداران آمریکایی تنها محدود به روابط میان تهران و واشنگتن نخواهد بود و آثار آن می‌تواند بازار انرژی جهان را نیز تحت تأثیر قرار دهد. ادامه این وضعیت، بی‌ثباتی در بازار انرژی را افزایش می‌دهد و منافع کشورهای مختلف را با پیامدهای ناشی از این سیاست‌ها مواجه خواهد کرد.

او با تأکید بر اینکه محاسبات آمریکا در خصوص ادامه محاصره دریایی نیز باید پیامدهای منطقه‌ای و بین‌المللی این اقدام را دربرگیرد، اظهار داشت: آمریکایی‌ها خود نیز در نهایت هزینه‌های ناشی از تداوم این سیاست را محاسبه خواهند کرد. از این رو، ادامه محاصره دریایی نمی‌تواند برای مدت طولانی به شکل کنونی ادامه پیدا کند و سرانجام این روند شکسته خواهد شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دوازدهم خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران اجازه نخواهد داد فشارهای ایجادشده، حقوق ملت ایران و منافع کشور را تحت تأثیر قرار دهد و با استفاده از ظرفیت‌های موجود مسیر تأمین منافع ملی را دنبال خواهد کرد. در نهایت نیز آمریکایی‌ها ناچار خواهند شد هزینه‌های سیاست‌های خود را بپذیرند و منطقه را ترک کنند.