مدیرکل دفتر آلودگی‌های دریایی سازمان حفاظت محیط‌ زیست از ادامه عملیات پایش و پاکسازی آلودگی نفتی در بخش‌هایی از سواحل جنوب قشم و جزیره هنگام خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - روابط عمومی سازمان حفاظت محیط‌زیست، امید صدیقی اعلام کرد: در روزهای اخیر بخش‌هایی از سواحل سوزا، شیب‌دراز و نقاشه و همچنین بخش محدودی از سواحل جزیره هنگام تحت تأثیر آلودگی نفتی قرار گرفت و تیم‌های تخصصی اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان با حضور میدانی، پایش و ارزیابی مناطق آلوده را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: با هماهنگی فرمانداری قشم و دهیاری‌ها و با مشارکت جوامع محلی، سازمان‌های مردم‌نهاد، سازمان بنادر و دریانوردی و منطقه آزاد قشم، عملیات جمع‌آوری و پاکسازی آلودگی از روز گذشته آغاز شده و با تمام توان ادامه دارد.

صدیقی اظهار کرد: در منطقه سوزا حدود ۹۵۰ متر از نوار ساحلی با استفاده از تجهیزات موجود و به‌صورت دستی پاکسازی شده است.

برچسب ها: آلودگی ، محیط زیست
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