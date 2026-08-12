باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سازمان حفاظت محیطزیست، امید صدیقی اعلام کرد: در روزهای اخیر بخشهایی از سواحل سوزا، شیبدراز و نقاشه و همچنین بخش محدودی از سواحل جزیره هنگام تحت تأثیر آلودگی نفتی قرار گرفت و تیمهای تخصصی اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان با حضور میدانی، پایش و ارزیابی مناطق آلوده را در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: با هماهنگی فرمانداری قشم و دهیاریها و با مشارکت جوامع محلی، سازمانهای مردمنهاد، سازمان بنادر و دریانوردی و منطقه آزاد قشم، عملیات جمعآوری و پاکسازی آلودگی از روز گذشته آغاز شده و با تمام توان ادامه دارد.
صدیقی اظهار کرد: در منطقه سوزا حدود ۹۵۰ متر از نوار ساحلی با استفاده از تجهیزات موجود و بهصورت دستی پاکسازی شده است.