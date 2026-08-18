دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر خام گفت: در حال حاضر مشکلی در تامین و توزیع شکر نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مریم قوام معنوی دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر خام گفت: بنابر آمار طبق روال همه ساله از ابتدای سال تا این مقطع باید ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن واردات شکر خام داشته باشیم که بدلیل شرایط جنگی این میزان به ۲۸۰ تا ۳۰۰ هزار تن رسیده است.

وی با بیان اینکه مشکلی در توزیع شکر نداریم، افزود: در حال حاضر شکر در سامانه بازارگاه موجود است و قیمت هیچ گونه تغییری نداشته است.

قوام معنوی ادامه داد: ذخایر شکر به میزان مکفی است و همواره مشکلی در تامین و واردات شکر نداریم.

قوام معنوی قیمت هر کیلو شکر درب کارخانه ۹۳ هزار و ۵۰۰ تومان و در بنکداری ها را ۱۰۸ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد و افزود: قیمت کنونی هر بسته شکر یک کیلویی برای مصرف کننده ۱۲۰ هزار تومان است.

دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر خام حداکثر نیاز سالانه مصرف شکر در کشور را ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن اعلام کرد و افزود: براساس آمار سالانه یک  میلیون و ۵۰۰ هزار تن تن شکر در داخل تولید و مابقی وارد می شود.

به گفته وی، با توجه به کاهش قدرت خرید خانوار، مصرف شیرینی و بستنی کمتر شده که این امر در مصرف شکر اثر گذار است که همین امر منجر به تعادل بازار شکر شده است.

قوام معنوی گفت: همه ساله در ۶ ماهه نخست سال ۷۵۰ هزار تن شکر و ۲۵۰ هزار تن در نیمه دوم سال وارد می شود چراکه در نیمه نخست سال ماهانه ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تن و نیمه دوم ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تن مصرف داریم.

برچسب ها: تولید شکر ، بازار شکر ، قیمت شکر
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۲ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
شکر باید کیلوئی ۶۰هزارتومان باشد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۱ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
خیلی ارزونه !!!
شکر باید کیلویی 300 هزار تومان باشه !!!!
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