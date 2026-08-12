به گفته ارتش لبنان، ادامه نقض چارچوب آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی سبب شده نظامیان لبنانی نتوانند در مناطق مشخص شده در جنوب کشور خود مستقر شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ارتش لبنان اعلام کرد ادامه حملات رژیم صهیونیستی علیه مناطق جنوبی این کشور، مانع از آن شده است که این ارتش استقرار نیرو‌های خود را تکمیل کند و همچنین بازگشت شهروندان لبنانی به منازل خود را دشوار کرده است.

ارتش لبنان در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، نوشت که ارتش صهیونیستی همچنان به «حملات و نقض توافق‌های موجود» ادامه می‌دهد.

این نهاد اعلام کرد حملات اخیر شامل بمباران یک ساختمان در نبطیه و همچنین یک مدرسه دولتی، یک درمانگاه، یک مهدکودک و چندین خانه در این منطقه بوده است.

ارتش لبنان گفت که این حملات نشان‌دهنده «اصرار اسرائیل بر رویکرد ویرانگر خود برای وارد کردن بیشترین خسارت ممکن به روستا‌ها و شهر‌های جنوب و جلوگیری از برقراری ثبات» است.

این نهاد در ادامه افزود نیروهایش همچنان به انجام مأموریت‌های خود در جنوب لبنان ادامه می‌دهند، اما به دلیل حملات صهیونیست‌ها با «دشواری‌های قابل‌توجهی» مواجه هستند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: ارتش لبنان ، توافق آتش بس ، رژیم صهیونیستی
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