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ذخایر رهگیرهای موشکی آمریکا تحمل درگیری بعدی را ندارد + فیلم

روزنامه‌نگار غرب آسیا گفت: آمریکا پس از درگیری با ایران، ذخیره رهگیر‌های پاتریوت را به زیر آستانه اطمینان رسانده و توان رویارویی مجدد ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیزاده، روزنامه‌نگار غرب آسیا گفت: تعداد دقیق رهگیرهای موشکی مانند پاتریوت که برای مقابله با شلیک‌های بالستیک و کروز ایران استفاده شده، محرمانه است و نمی‌توان در مورد عدد آن قضاوتی داشت.

اما آمریکایی‌ها بر مبنای پیش‌فرض اشتباهی که راجع به طول مدت درگیری با ایران داشتند، عمل کردند و اکنون ذخیره رهگیرهای موشکی و سپرهای دفاعی‌شان به زیر آستانه اطمینان رسیده است. در واقع آنها توان تحمل یک درگیری بعدی را ندارند.این موضوع جدیدی نیست و حدود یک ماه و نیم پس از پایان درگیری‌ها، گزارش‌های آن در اندیشکده‌های نظامی و استراتژیک ایالات متحده منتشر شد.

دلیل مطرح شدن دوباره آن در حال حاضر، استفاده‌های سیاسی و تسویه حساب‌های داخلی در آستانه انتخابات آمریکاست اما کلیت ماجرا قابل تایید است.

 

 

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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۵ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
گول این رپرتاژهای دشمن را نباید خورد.من یکی باور ندارم که حقیقت داشته باشه.دشمن به هر ترفند کوچک و بزرگ متوسل میشه
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