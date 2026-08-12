ذخایر رهگیرهای موشکی آمریکا تحمل درگیری بعدی را ندارد + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - علیزاده، روزنامه‌نگار غرب آسیا گفت: تعداد دقیق رهگیرهای موشکی مانند پاتریوت که برای مقابله با شلیک‌های بالستیک و کروز ایران استفاده شده، محرمانه است و نمی‌توان در مورد عدد آن قضاوتی داشت.

اما آمریکایی‌ها بر مبنای پیش‌فرض اشتباهی که راجع به طول مدت درگیری با ایران داشتند، عمل کردند و اکنون ذخیره رهگیرهای موشکی و سپرهای دفاعی‌شان به زیر آستانه اطمینان رسیده است. در واقع آنها توان تحمل یک درگیری بعدی را ندارند.این موضوع جدیدی نیست و حدود یک ماه و نیم پس از پایان درگیری‌ها، گزارش‌های آن در اندیشکده‌های نظامی و استراتژیک ایالات متحده منتشر شد.

دلیل مطرح شدن دوباره آن در حال حاضر، استفاده‌های سیاسی و تسویه حساب‌های داخلی در آستانه انتخابات آمریکاست اما کلیت ماجرا قابل تایید است.