باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی -همزمان با فرارسیدن ۲۸ صفر، سالروز رحلت جانسوز حضرت محمد مصطفی(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع)، سراسر استان کردستان رنگ ماتم و عزا به خود گرفت و مردم مؤمن و متدین این دیار با برپایی آیین‌های سوگواری، بار دیگر ارادت و دلدادگی خود به پیامبر اکرم(ص) و خاندان عصمت و طهارت(ع) را به نمایش گذاشتند.

در این ایام، مساجد، حسینیه‌ها و تکایای شهرها و روستاهای کردستان، از مرکز استان تا مناطق مرزی، میزبان خیل عظیم مردم عزاداری است که با حضور در مجالس سوگواری، قرائت قرآن، ذکر صلوات و مرثیه‌سرایی، یاد و نام پیامبر گرامی اسلام(ص) و سبط اکبر ایشان، امام حسن مجتبی(ع)، را گرامی می‌دارند.

۲۸ صفر در فرهنگ دینی مردم کردستان تنها روزی برای سوگواری نیست، بلکه فرصتی برای بازخوانی سیره پیامبر رحمت(ص)، تبیین آموزه‌های اخلاقی و انسانی آن حضرت و تأکید بر وحدت و همدلی میان مسلمانان است؛ آموزه‌ای که در شرایط امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.

آیین‌های بومی؛ روایت متفاوتی از ارادت به پیامبر(ص)

سوگواری مردم کردستان برای پیامبر اسلام(ص) جلوه‌هایی ویژه و ریشه‌دار در فرهنگ و آیین‌های بومی این منطقه دارد. در کنار برگزاری مجالس وعظ، مرثیه‌سرایی و سخنرانی، نوای دف و برنامه‌های مذهبی با مضامین معنوی، جلوه‌ای متفاوت به مراسم این ایام بخشیده است.

مولودی‌خوانی در مدح و ثنای پیامبر اکرم(ص)، قرائت اشعار و نعت‌های نبوی و حضور اقشار مختلف مردم در مساجد، از جمله جلوه‌هایی است که نشان می‌دهد محبت به رسول خدا(ص) در فرهنگ مردم کردستان جایگاهی عمیق و ریشه‌دار دارد.

مردم این دیار بر این باورند که پیامبر اکرم(ص) محور وحدت امت اسلامی است و محبت به آن حضرت، زمینه‌ساز همدلی و نزدیکی دل‌های مسلمانان با یکدیگر است.

مسجد جامع سنندج؛ میزبان عاشقان رسول‌الله(ص)

همزمان با سالروز رحلت پیامبر مکرم اسلام(ص)، آیین قرائت زیارت از بعید حضرت محمد مصطفی(ص) نیز با حضور جمعی از مردم مؤمن و ارادتمندان خاندان پیامبر(ص) در مسجد جامع سنندج برگزار شد.

در این آیین معنوی، شرکت‌کنندگان با قرائت زیارت از بعید و ذکر صلوات، یاد پیامبر رحمت و مهربانی را گرامی داشتند و با زمزمه فرازهای زیارت، ارادت خود را به ساحت مقدس خاتم پیامبران(ص) ابراز کردند.

همچنین در دیگر نقاط استان، مجالس عزاداری و برنامه‌های فرهنگی و مذهبی با حضور علما، روحانیون، مداحان و اقشار مختلف مردم برگزار شد و سخنرانان با تبیین ابعاد شخصیتی پیامبر اکرم(ص)، به بیان فضایل، مکارم اخلاقی و سیره آن حضرت و اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) پرداختند.

پیامبر رحمت؛ محور وحدت مسلمانان

حضرت محمد مصطفی(ص) در ۲۸ صفر سال ۱۱ هجری قمری رحلت کردند و با وجود گذشت قرن‌ها، سیره و آموزه‌های ایشان همچنان چراغ راه مسلمانان و همه آزادگان جهان است.

آن حضرت در طول دوران رسالت، انسان‌ها را به توحید، عدالت، اخلاق، مهربانی، برادری و کرامت انسانی دعوت کردند و میراثی گران‌بها از هدایت و رحمت برای بشریت به یادگار گذاشتند.

در فرهنگ مردم کردستان نیز محبت به پیامبر اکرم(ص) جایگاهی ویژه دارد و برگزاری مراسم‌های مذهبی در ایام ۲۸ صفر، فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های نبوی و تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام امت اسلامی به شمار می‌رود.

کردستان؛ روایتگر عشق به خاندان نبوت

اگرچه امروز مرقد مطهر پیامبر اکرم(ص) در مدینه منوره، قبله دل‌های میلیون‌ها مسلمان در سراسر جهان است، اما در چنین روزی، هر مسجد و خانه‌ای که در آن نام و یاد رسول‌الله(ص) طنین‌انداز می‌شود، به محفلی برای ابراز عشق و ارادت به آن حضرت تبدیل می‌شود.

مردم کردستان نیز در ۲۸ صفر، با حضور پرشور در آیین‌های عزاداری، نشان دادند که محبت به پیامبر اسلام(ص) و اهل‌بیت(ع)، فراتر از مرزهای قومی و مذهبی، پیوندی عمیق میان دل‌های مسلمانان ایجاد می‌کند.

این حضور و همدلی، جلوه‌ای روشن از فرهنگ وحدت در کردستان است؛ استانی که مردم آن در مناسبت‌های مختلف مذهبی، عشق و ارادت خود به خاندان نبوت و اهل‌بیت(ع) را در قالب آیین‌های متنوع فرهنگی و دینی به نمایش می‌گذارند.

امروز کردستان در سوگ رحلت پیامبر رحمت(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع)، یک‌صدا عزادار است؛ عزاداری‌که در کنار اشک و ماتم، پیام روشنی از محبت، برادری، وحدت و وفاداری به مسیر نبوی را با خود به همراه دارد.