آسفالت جاده موسوم به نفت در گنبدکاووس در قطعه ۵۶کیلومتری کریدور شمال به جنوب در شرق دریای خزر در هفته دولت به طور رسمی آغاز خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی - عبدالحکیم آق ارکاکلی نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس شورای اسلامی گفت: با پیگیریهای صورت گرفته در بودجه ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ اعتبارات مناسبی برای اجرای طرح تخصیص یافته است.
وی افزود:اسفندماه سال گذشته پیمانکار طرح تعیین شده است.
نماینده مردم گنبدکاووس همچنین گفت:برای اجرای این طرح منابع تامین مالی مختلف و مولدسازی ماده ۵۶ در نظر گرفته شده است و گفتوگو با بانکهای عامل انجام شده است.
وی در ادامه تاکید کرد:در هفته دولت از این جاده از دو سمت گنبدکاووس به سمت اینچه برون و اینچه برون به سمت گنبد در دو فاز طرح کلنگ زنی خواهد شد.
عبدالحکیم آق ارکاکلی همچنین گفت:در سال گذشته بودجه بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی در جدول شمارهی ۶ قرار گرفت و مطالعات پروژه شروع شد و در سال جاری برای اولین بار این طرح در پیوست یک بودجه قرار گرفته است.
او افزود: با تعیین ردیف و اعتبار مربوطه برای شروع کارهای مطالعاتی و اجرایی تمام موضوعات در حوزهی وزارت بهداشت انجام شده و فقط موضوع تعیین زمین برای احداث بیمارستان باقی مانده است.