باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - حبیبی، معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای تهران، در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان درباره وضعیت سد لار، از اجرای پروژه احداث تونل انتقال آب از محل نشتی این سد خبر داد.
حبیبی اظهار کرد: پس از افتتاح سد لار، در سالهای نخست مشخص شد که این سد با مشکل نشتی مواجه است و روشهای مختلفی برای رفع این مشکل مورد استفاده قرار گرفت، اما اقدامات انجامشده نتوانست بهصورت دائمی این مسئله را برطرف کند.
او افزود: در نهایت پروژه انتقال آب از محل نشتی سد لار در قالب احداث یک تونل به طول حدود ۲۸ کیلومتر تعریف شد که تاکنون حدود ۱۶.۵ تا ۱۷ کیلومتر آن اجرا شده است.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای تهران گفت: در صورت تأمین اعتبار مورد نیاز، این پروژه قابلیت تکمیل در حداکثر دو سال آینده را خواهد داشت.
حبیبی درباره علت نشتی سد لار توضیح داد: بخشی از مخزن سد به دلیل شرایط زمینشناسی و وجود لایههای سنگی، بهویژه سنگهای آهکی و آتشفشانی، با فرآیند انحلال مواجه شده و این موضوع موجب خروج بخشی از آب ذخیرهشده از کف مخزن شده است.
او ادامه داد: با استفاده از روشهای مختلف از جمله ردیابهای مواد رنگی مشخص شده است آبی که در پاییندست مشاهده میشود، همان آب خارجشده از مخزن سد است.
او بیان کرد: سد لار که پیش از انقلاب احداث شده است، پس از آبگیری بهتدریج با مشکل نشتی مواجه شد و طی سالهای گذشته اقدامات متعددی از جمله تزریق سیمان و انسداد حفرهها برای کنترل این مشکل انجام گرفت، اما این روشها نتوانستند راهکاری دائمی ایجاد کنند.
حبیبی تأکید کرد: در نهایت احداث تونل و انتقال آب از محل نشتی بهعنوان راهکاری بهینهتر و پایدارتر برای مدیریت این مشکل در نظر گرفته شد.
او درباره ظرفیت انتقال آب این پروژه نیز گفت: در حال حاضر حدود ۱۷۰ میلیون مترمکعب آب از سد لار برای تأمین آب شرب تهران منتقل میشود و با تکمیل تونل انتقال، امکان انتقال حدود ۱۶۲ میلیون مترمکعب آب در سال فراهم خواهد شد.