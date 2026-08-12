معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای تهران گفت: پروژه انتقال آب از محل نشتی سد لار در قالب احداث یک تونل به طول حدود ۲۸ کیلومتر تعریف شد که تاکنون حدود ۱۶.۵ تا ۱۷ کیلومتر آن اجرا شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - حبیبی، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای تهران، در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان درباره وضعیت سد لار، از اجرای پروژه احداث تونل انتقال آب از محل نشتی این سد خبر داد.

حبیبی اظهار کرد: پس از افتتاح سد لار، در سال‌های نخست مشخص شد که این سد با مشکل نشتی مواجه است و روش‌های مختلفی برای رفع این مشکل مورد استفاده قرار گرفت، اما اقدامات انجام‌شده نتوانست به‌صورت دائمی این مسئله را برطرف کند.

او افزود: در نهایت پروژه انتقال آب از محل نشتی سد لار در قالب احداث یک تونل به طول حدود ۲۸ کیلومتر تعریف شد که تاکنون حدود ۱۶.۵ تا ۱۷ کیلومتر آن اجرا شده است.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای تهران گفت: در صورت تأمین اعتبار مورد نیاز، این پروژه قابلیت تکمیل در حداکثر دو سال آینده را خواهد داشت.

حبیبی درباره علت نشتی سد لار توضیح داد: بخشی از مخزن سد به دلیل شرایط زمین‌شناسی و وجود لایه‌های سنگی، به‌ویژه سنگ‌های آهکی و آتشفشانی، با فرآیند انحلال مواجه شده و این موضوع موجب خروج بخشی از آب ذخیره‌شده از کف مخزن شده است.

او ادامه داد: با استفاده از روش‌های مختلف از جمله ردیاب‌های مواد رنگی مشخص شده است آبی که در پایین‌دست مشاهده می‌شود، همان آب خارج‌شده از مخزن سد است.

او بیان کرد: سد لار که پیش از انقلاب احداث شده است، پس از آبگیری به‌تدریج با مشکل نشتی مواجه شد و طی سال‌های گذشته اقدامات متعددی از جمله تزریق سیمان و انسداد حفره‌ها برای کنترل این مشکل انجام گرفت، اما این روش‌ها نتوانستند راهکاری دائمی ایجاد کنند.

حبیبی تأکید کرد: در نهایت احداث تونل و انتقال آب از محل نشتی به‌عنوان راهکاری بهینه‌تر و پایدارتر برای مدیریت این مشکل در نظر گرفته شد.

او درباره ظرفیت انتقال آب این پروژه نیز گفت: در حال حاضر حدود ۱۷۰ میلیون مترمکعب آب از سد لار برای تأمین آب شرب تهران منتقل می‌شود و با تکمیل تونل انتقال، امکان انتقال حدود ۱۶۲ میلیون مترمکعب آب در سال فراهم خواهد شد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: سد لار ، وزارت نیرو
خبرهای مرتبط
قبض‌های برق چگونه محاسبه می‌شوند؟
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
۳ هزار چاه غیرمجاز استان تهران در صف انسداد؛ آبخوان‌ها زیر فشار خشکسالی
برق ۳ واحد صنعتی به دلیل استفاده از ماینر‌های غیرمجاز قطع شد+ فیلم
تهران بیشترین فشار ناترازی برق را تحمل می‌کند
امسال ۳۰۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در استان تهران پُر می‌شود
ذخایر سد‌های تأمین‌کننده آب تهران بیش از ۲۰۰ میلیون مترمکعب کمتر از متوسط بلندمدت است/ تهران همچنان در خشکسالی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی برای جایگزینی خودروهای فرسوده
نسخه دولت برای ناترازی بنزین چیست؟ از سهمیه ۱۲۰ لیتری تا بازار توافقی
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۲۳ مرداد
افزایش ۱۸ درصدی تراز تجاری ایران با اوراسیا/ راه‌اندازی مسیر ریلی ایران به چین
بورس در آستانه رسیدن به ارتفاع ۶ میلیون واحد؛ صعود ادامه‌دار یا استراحت در مسیر؟
از ۳ هزار آزمایشگاه تا ۲۵۰ شرکت بازرسی؛ زنجیره اطمینان‌بخشی استاندارد در کشور
ظرفیت‌های نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا پایان تابستان از ۷ هزار مگاوات عبور می‌کند
مسافران فاقد بلیت در سامانه سپاس در فهرست انتظار قرار گیرند
تسهیل صادرات و ترانزیت در دستور کار ایران و افغانستان
پیشرفت ۵۱ درصدی پروژه‌های انبوه‌سازی نهضت ملی مسکن/ ۹۲۰ هزار واحد در حال اجرا
آخرین اخبار
شمارش معکوس برای بازگشایی مرکز مبادلات تجاری مشترک ایران و ترکیه/ اصلاح رویه‌های کوله بری در مناطق آزاد
آماده‌باش ۱۶۰۰ دستگاه اتوبوس برای جابه‌جایی زائران در مشهد مقدس
پیشرفت ۵۱ درصدی پروژه‌های انبوه‌سازی نهضت ملی مسکن/ ۹۲۰ هزار واحد در حال اجرا
خام فروشی یکی از موانع سد راه توسعه صادرات زعفران
کاهش ۲ میلیون تنی میزان خرید نسبت به تولید گندم
تولید شیر خشک نوزاد از مصرف پیشی گرفت
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۲۳ مرداد
از رکوردشکنی شاخص کل بورس تا ورود نقدینگی حقیقی‌ها در هفته کاری که گذشت
کاهش ۳۰ درصدی ناترازی برق با توسعه تولید و مدیریت مصرف
نسخه دولت برای ناترازی بنزین چیست؟ از سهمیه ۱۲۰ لیتری تا بازار توافقی
تسهیل صادرات و ترانزیت در دستور کار ایران و افغانستان
تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی برای جایگزینی خودروهای فرسوده
افزایش ۱۸ درصدی تراز تجاری ایران با اوراسیا/ راه‌اندازی مسیر ریلی ایران به چین
مسافران فاقد بلیت در سامانه سپاس در فهرست انتظار قرار گیرند
ظرفیت‌های نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا پایان تابستان از ۷ هزار مگاوات عبور می‌کند
بورس در آستانه رسیدن به ارتفاع ۶ میلیون واحد؛ صعود ادامه‌دار یا استراحت در مسیر؟
از ۳ هزار آزمایشگاه تا ۲۵۰ شرکت بازرسی؛ زنجیره اطمینان‌بخشی استاندارد در کشور
هر تغییری در قیمت بنزین از قبل به اطلاع مردم می‌رسد / ۱۴ میلیون لیتر در هر روز کمبود بنزین داریم +فیلم
بارش باران در برخی از نواحی غرب و شمال غرب کشور طی فردا
ترافیک سنگین در محورهای شمالی و تهران
واریز تدریجی ۱۱۰ همت دیگر به گندم‌کاران از امروز تا ۲۵ مردادماه
تأکید ایران و روسیه بر توسعه همکاری‌های مالی، سرمایه‌گذاری و سازوکارهای پرداخت
سرمایه‌گذاری ۵ همتی در بزرگ‌ترین باغ پسته و گردوی غرب آسیا