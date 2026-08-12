فرماندار دوغوبایزید ترکیه گفت: ورود کامیون‌ها از ایران به ترکیه در دوره اخیر حدود ۴۰ درصد افزایش یافته و به حدود ۳۰۰ دستگاه در روز رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - مصطفی آیوَت، فرماندار دوغوبایزید ترکیه، در  حاشیه بازدید از مرکز مبادلات تجاری بازرگان اظهار داشت:  ورود کامیون‌ها از ایران به ترکیه در دوره اخیر حدود ۴۰ درصد افزایش یافته و به حدود ۳۰۰ دستگاه در روز رسیده است.

او همچنین تعداد کامیون‌های خروجی از ترکیه به سمت ایران را حدود ۵۰۰ تا ۵۵۰ دستگاه در روز اعلام کرد.

فرماندار دوغوبایزید در عین حال به چالش‌های امنیتی و کنترلی در مرز اشاره کرد و گفت که ترکیه با تقویت روش‌های کنترلی و استفاده از روش‌های جایگزین، میزان موارد نیازمند کنترل‌های ویژه را از حدود ۷۵ درصد به ۴۹ درصد کاهش داده است.

به گفته او، برای کاهش توقف و تراکم کامیون‌ها در مرز نیز اقداماتی از جمله ایجاد پارکینگ‌های بیشتر، افزایش نیروی انسانی و تنظیم شیفت‌ها در حال انجام است.

این اظهارات نشان می‌دهد مرکز مبادلات مشترک قرار است در شرایطی فعالیت خود را آغاز کند که هم‌اکنون نیز حجم قابل توجهی از تردد تجاری میان دو کشور در جریان است. بنابراین، مسئله پس از بازگشایی فقط فعال شدن غرفه‌ها نخواهد بود؛ بلکه چگونگی تبدیل این زیرساخت به بستری برای تجارت پایدار، افزایش صادرات و ایجاد ارزش افزوده در دو سوی مرز اهمیت خواهد داشت.

آیوَت درباره این‌که راه‌اندازی این مرکز چه میزان می‌تواند حجم تجارت میان دو کشور را افزایش دهد، عدد مشخصی ارائه نکرد و ادامه داد که برای اعلام میزان افزایش احتمالی تجارت و سیاست طرف ترکیه در این زمینه، به بررسی و دریافت اطلاعات بیشتر نیاز است.

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برچسب ها: مرز بازرگانی ایران و ترکیه ، تجارت
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