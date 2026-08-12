باشگاه خبرنگاران جوان - فرزاد خاکی، مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با اعلام این خبر اظهار کرد: در بخش کشتی آزاد ۱۹ تیم حضور دارند که تیم کلینیک آرای سنندج به نمایندگی از استان کردستان در گروه نخست با تیم‌های مالک اشتر مازندران، هیئت کشتی خوزستان، هیئت کشتی البرز و آکادمی خدایی خراسان رضوی پیکار می‌کند.

وی افزود: در بخش کشتی فرنگی نیز ۲۸ تیم حضور دارند و تیم کلینیک آرای سنندج در گروه چهارم با تیم‌های هیئت کشتی مرکزی، آکادمی برادران نادری خادم خراسان جنوبی و سینا صنعت ایذه خوزستان هم‌گروه است.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با اشاره به اینکه این مسابقات در ۱۰ وزن و به صورت تیم به تیم برگزار خواهد شد، گفت: کشتی‌گیران در سه تشک به رقابت می‌پردازند.

خاکی با تأکید بر اهمیت این میزبانی تصریح کرد: برگزاری این رویداد ورزشی فرصتی مغتنم برای کسب تجربه کشتی‌گیران جوان استان در سطح ملی و تقویت جایگاه این رشته در کردستان است.